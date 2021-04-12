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【收緊查冊】David Webb實測反駁許正宇稱查冊混淆機會細　諷與反蒙面法背道而馳

宏觀解讀 17:51 2021/04/12

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政府計劃逐步禁止公眾查閱註冊公司董事的地址及完整身份證號碼，引起「同名人士」查冊混淆爭議。財庫局局長許正宇上周（9日）出席立法會會議時引述數據表示，撞名及撞號碼的機會只有0.03%，機率十分低 。不過，獨立股評人David Webb質疑許正宇查冊例子誤導立法會，並以實測反駁其說法。

許正宇引述數據指，發現公司註冊處在58.8萬名董事中，只有8對姓名及身份證頭四個數字相同的董事，故無法辨認的機率低。

財庫局提建議公司可拒絕公眾查閱董事資料，看【下一頁】

惟David Webb不認同許正宇說法，David Webb嘗試在公司註冊處輸入一個極為普遍的中文名「陳志強」（CHAN， CHI KEUNG），結果得出245個董事紀錄，而當中243位董事展示香港身份證中，發現第3位至5位數字被遮蓋後，至少出現8對相同姓名及身份證的組合。

David Webb指，這反映混淆身份的風險相當真實，而香港仍有許多普遍的名字，或還會出現數百甚至上千對姓名相同的董事。David Webb希望立法會加多留意，並向許正宇反映。

他又指，「香港正在變得令人困惑（What a confusing place Hong Kong is becoming）」，並諷刺政府於2019年通過「禁蒙面法」，表示可以阻止集會人士犯罪，但現時當局則打算遮蓋董事身分，變相鼓勵他們欺詐及貪污。David Webb稱 ：

戴口罩可避免感染，但公司註冊處的陽光是才是最佳的消毒劑。（Masks may protect people from infections but sunshine is the best disinfectant in the Companies Registry. ）

他呼籲，不應掩蓋身份證號碼，並且應該取消公司註冊處的收費制度。

相關文章：【公司查冊】會計師公會鄭中正：內地反較香港透明　上市公司商會歡迎收緊查冊

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編輯：袁諾曦

經濟 David Webb 許正宇 公司註冊處 香港身份證

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