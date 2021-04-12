港府今推最新堂食餐飲處所換氣量及空氣淨化設備指引 供食肆作參考

食物環境衞生署發言人今日(12日)指，相關工作小組已就港府早前規定的防疫措施，公布「堂食餐飲處所換氣量及空氣淨化設備指引」（指引），以供餐飲處所負責人及通風設備承辦商作為參考。

【通關在望?】研下月中旬推「來港易」 內地人士來港免檢：【下一頁】

【疫市揾工】社區疫苗接種中心登記員職位獲逾8,000份申請 平均約6人爭1個位：【下一頁】

指引分為多個部分，包括基本原理、換氣量計算方程式、提升換氣量的可行方法、符合指定規格的空氣淨化設備作為替代方案的理據、如何界定符合指定規格的標準、安裝／使用／維修／保養時就電工、屋宇裝備及消防等方面必須留心及依循的安全要點、登記程序及張貼告示細節、通風承辦商工序；及工作步驟流程圖等。

為符合規例下對餐飲處所在換氣量或空氣淨化設備須遵守的規定，餐飲處所負責人須在四月三十日或之前在食環署網頁登記其處所座位間的換氣量已達到每小時至少六次，或已按實際情況加裝符合指定規格的空氣淨化設備，並附以註冊專門承建商（通風系統工程類別）發出的證明書。餐飲處所完成登記並獲食環署確認後，可在食環署網頁下載告示以張貼於其處所入口。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐