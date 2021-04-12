戴德梁行指今年首季本港整體寫字樓租金按年跌17.6% 料需最少兩年才可解決目前空置情況

受疫市影響，市道欠佳，戴德梁行指今年首季整體寫字樓租金按年跌17.6%，按季跌2%；待租率按季升1.4個百分點至14%，今年首季甲廈錄90萬呎負吸納量，為單季新高。

第一太平戴維斯：本港整體甲廈首季租金跌3.5% 其空置率微升8.9%：【下一頁】

【天價罰單】阿里被罰182億元人民幣未算最多 呢間公司近5年被罰近90億歐元：【下一頁】

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指，市埸上放頂租樓面達72萬呎，按季增17%，而新增待租面積120萬平方呎，有21%是頂租個案；另外，甲級大廈待租率升至14%，為2004年後新高。他認為這加大租戶議價空間，加上市況仍受疫情影響，未見經濟狀況可以重返社會事件前水平，預測今年寫字樓租金跌幅介8-13%，中環料跌10至15%，而租金調整期至2023年。

蕭亮輝分析，隨太古、啟德等商業項目落成，料明年屬甲廈供應高峰期，或會有多達420萬平方呎寫字樓面積推出市面。如吸納量可回復至平常水平每年110萬平方呎水平，並同步消化去年空出的待租面積和未來新增供應，故需要至少2年，才能解決目前空置情況，預期未來2年寫字樓待租率會維持偏高，租金仍有下行空間。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐