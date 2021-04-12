【機場停機坪起火】疑因國產Vivo手機　赤鱲角停機坪貨板起火

赤鱲角香港國際機場日前發生火警，一批待運的智能手機及配件疑在登貨機前「自焚」並蔓延到其他貨板的貨物，引起大火。從網上流傳的「自焚」圖片可見，起火的貨物包裝為藍白色的外盒以及印有內地品牌的「Vivo Y20」智能手機的logo字樣，估計燒毀的貨物似乎包括 Vivo Y20 手機及相關配件。

據了解，該批手機準備經香港航空旗下全資附屬公司香港貨運航空運往泰國曼谷，而當時三個卡板貨物已圍封妥當，擺放在停機坪等候上機。惟於11日凌晨五時許，其中一板貨物突然冒煙起火，火屑觸及另外兩卡板，有部分貨物被燒熔跌落地上。

此外， WeChat 公眾號最航運亦一度貼出疑似香港航空航運緊急通知，指「所有類型」的 Vivo 手機現在都已被禁運，網民留言指 Vivo 遭多國航空禁運，惟目前該頁因違規已被刪除，消息未能證實。

對於火災的具體原因，香港機管局則表示仍在調查當中，機場運作沒受到影響。結果有待官方更新。

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另翻查網上紀錄，據內地網站「瀋陽網」報道，2019年一名女士僅將vivo手機放在床上，手機自燃，導致床褥起火。惟事後Vivo拒絕承認是手機問題，並表示出於「人道主義關懷」，提供給當事人一部新手機和三千元人民幣作撫慰金；另綜售內地媒體報道，去年亦有一名四川男子曾投訴因VIvo手機自焚，遭燒傷大腿。而商家表示，將承諾賠償一部5G手機，醫藥費不賠償。

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責任編輯：張寶燕