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【職場熱話】遞信辭職後上司愛理不理 無安排工作交接問題 感心急如焚　網民：皇帝唔急太監急

理財智慧 19:03 2021/04/12

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辭職、轉工都在於遞信給上司那一刻才叫正式開始。但是否遞信之後就可以撤手不理公司的事呢？近日有網民於網上討論區發文，指遞信辭職後，上司愛理不理，並無找人接手他的工作，令他非常心急。

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有網民笑言這情況簡直是傳說中的「皇帝唔急太監急」，但他覺得樓主大可以隨便工作，甚至「扮工」都可以。有人同意他的說法，指如果樓主真的什麼都不管，只等離職的話，上司只會比樓主更怕！

【網民熱話】無學歷難找五天工作 嘆月薪追不上物價　網民：先努力進修吧【下一頁

再者，網民覺得樓主不需要擔心交接一事，到時候要訓練新同事的人又不是樓主。假如交接真的有問題，自討苦吃的又不是樓主。樓主現在只需要做好本份，如準時上下班，為現公司加班、交接問題想也不要想！

有人更直言，以樓主的性格，公司若果要求他多一個月免費打工，他也可能願意做。網民建議樓主，遞了信就不要留戀公司，也不要把自己看得太重要。

 

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責任編輯：張瑋婷

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