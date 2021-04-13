【防疫措施】林鄭提3步放寬堂食限制：已打疫苗+安心出行不填紙可坐12人　餐飲股揚

▲ 林鄭提3步放寬堂食限制 餐廳若只招待接種疫苗客每枱可坐12人、須強制用安心出行不可填紙

政府提出有條件放寬社區防疫限制，前提是市民必須使用「安心出行」。行政長官林鄭月娥公布最新社區防疫措施安排，提出以「疫苗氣泡」為基礎，逐步調整社交距離限制。以食肆的防疫措施為例，可分三階段放寬，若員工每14日接受檢測並已接種第一劑疫苗，所有顧客必須使用安心出行，則可放寬每枱人數至6人，堂食由晚上10時延至午夜12時。若食肆只招待已接種兩劑的顧客，堂食時間更可延長至凌晨2時。

林鄭：5月解除英國來港航班限制 收緊民航熔斷機制【下一頁】

措施公布後餐飲股今日普遍上揚。大快活集團 （00052） 最新報16.92元，漲約0.7%；大家樂 （00341） 升1%報16.56元。

翠華控股 （01314） 升3.3%報0.315元。太興 （06811） 亦急漲近4%最新報2.35元。

經營連鎖酒家的稻香控股 （00573） 漲超過3%，最新報0.96元。昨日創逾52周高的敘福樓 （01978） 今日逆市跌，最新報0.94元跌1.1%。譽宴集團 （01483） 跌近2%最新報2.55元。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

林鄭月娥在會上提到「抗疫新路向」，包括逐步有序回復常態、避免一刀切暫停活動、全港市民需要參與抗疫工作，包括檢測及接種疫苗。

第1階段：合資格食肆放寬至每枱6人 堂食至12時

其中，針對食肆營業及堂食限制，她提出「三部曲」放寬。首先，若員工每隔14日接受檢測，而所有員工已經接種第一劑疫苗，所有顧客必須使用安心出行，容許放寬營業限制，可以由每桌4人提升至6人，堂食可以由晚上10時延長至午夜12時。

第2階段：放寬至每枱8人 堂食至凌晨2時

第二階段時，所有員工已完成接種兩劑疫苗，所有顧客已完成第一劑疫苗並使用安心出行，每桌人數可提升至8人、進一步是宴會人數可大幅提升至100人，堂食時間可延長至凌晨2時。

若食肆全體員工已完成接種兩劑疫苗，並只接待完成兩劑疫苗的顧客，每桌人數可以提升至12人，希望一方面可以提供營業處所的路線圖。

相關文章：

【限聚令放寬】泳池重開、戲院及主題公園人數上限放寬至75%

【香港疫情】財庫局去信金融行業組織 呼籲金融界檢測