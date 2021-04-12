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【疫苗氣泡】林鄭提3步放寬堂食限制　餐廳若只招待接種疫苗客每枱可坐12人、須強制用安心出行不可填紙

股市 17:26 2021/04/12

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林鄭提3步放寬社交距離限制　餐廳若只招待接種疫苗客每枱可坐12人、堂食至凌晨2時

行政長官林鄭月娥公布最新社區防疫措施安排，並提出以「疫苗氣泡」為基礎，逐步調整社交距離限制。以食肆的防疫措施為例，可分三階段放寬，若員工每14日接受檢測並已接種第一劑疫苗，所有顧客必須使用安心出行，則可放寬每枱人數至6人，堂食由晚上10時延至午夜12時。若食肆只招待已接種兩劑的顧客，堂食時間更可延長至凌晨2時。

林鄭月娥在會上提到「抗疫新路向」，包括逐步有序回復常態、避免一刀切暫停活動、全港市民需要參與抗疫工作，包括檢測及接種疫苗。

餐飲股今日普遍受壓，大快活集團 （00052） 跌1.2%收報16.8元，大家樂 （00341） 跌1.8%收報16.4元，翠華控股 （01314） 跌1.6%收報0.305元，太興 （06811） 跌跌3%收報2.26元。敘福樓 （01978） 則創逾52周高，升5.6%收報0.95元。

第1階段：合資格食肆放寬至每枱6人　堂食至12時

其中，針對食肆營業及堂食限制，她提出「三部曲」放寬。首先，若員工每隔14日接受檢測，而所有員工已經接種第一劑疫苗，所有顧客必須使用安心出行，容許放寬營業限制，可以由每桌4人提升至6人，堂食可以由晚上10時延長至午夜12時。

第2階段：放寬至每枱8人　堂食至凌晨2時

第二階段時，所有員工已完成接種兩劑疫苗，所有顧客已完成第一劑疫苗並使用安心出行，每桌人數可提升至8人、進一步是宴會人數可大幅提升至100人，堂食時間可延長至凌晨2時。

若食肆全體員工已完成接種兩劑疫苗，並只接待完成兩劑疫苗的顧客，每桌人數可以提升至12人，希望一方面可以提供營業處所的路線圖。

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