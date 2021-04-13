菲臘親王認為哈里受訪極愚蠢 王室作家：其反應與戴妃受訪一樣

英國哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）早前受訪，大爆王室內幕，據認識菲臘親王40年的王室作家聲稱，菲臘親王認為哈里做法極度愚蠢，對自己沒有好處。該作家稱，菲臘親王的反應與當年戴安拿王妃受訪後完全一樣。

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哈里夫婦於菲臘親王住院期間，透過訪問大爆王室秘密，認識菲臘親王多年的王室作家布蘭德雷思（Gyles Brandreth）稱，菲臘親王認為相關訪問是「極度愚蠢（madness）」。布蘭德雷思指，他對菲臘親王的反應不感意外，因為他的反應與90年代對戴安娜電視訪問的一模一樣。

最讓菲臘親王憂心的是，哈里夫婦在公眾場合談論自己問題，他生前曾強調「可以接受電視訪問，但緊記不要談論自己」。事實亦證明，哈里與梅根訪問播出後，最終引起一片熱議，王室甚至要發表聲明澄清。但一切亦無阻菲臘親王對哈利的愛，認可哈里在慈善事業上的貢獻，認為乖孫是「一個好人」（a good man）。

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另外，菲臘親王對哈里放棄王室職務並移居美國的決定感到遺憾，並指這對英國或者二人而言都是錯誤，但會尊重他們想法及生活。而皇家海軍出身的菲臘親王，已擔任英國皇家海軍上將長達64年，其後哈里於2017年起替他執行該工作。但哈里只擔任兩年半後，便宣布不再履行職務，有傳菲臘親王就此事略有不滿。

儘管如此，菲臘親王對哈里無限量包容，同情哈里對媒體缺乏信任，更支持哈里「以自己方式做認為是正確的事（do his own thing in his own way）。布蘭德雷思表示，菲臘親王經常向他稱，「人們必須以自己認為最好的方式過生活」（People have got to lead their lives as they think best）。

責任編輯：郭麗明