王室作家：菲臘親王唔認同哈里梅根爆料 但無奈接受

哈里王子在爺爺菲臘親王離世後，即使返回英國需要度過隔離的日子，仍願意回去送別爺爺。據悉，菲臘親王與哈里王子及威廉王子關係密切，在兩人幼年時扮演至關重要角色，陪伴他們長大成人。雖然哈里與妻子梅根移居加州，但菲臘親王仍然心繫哈里。據認識菲臘親王40年的王室作家聲稱，他同情哈里及梅根的遭遇，認為二人做錯，但仍不得不接受兩人的決定。

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英國《每日郵報》報道， 認識菲臘親王多年的王室作家布蘭德雷思（Gyles Brandreth）稱，菲臘親王對哈里放棄王室職務並移居美國的決定感到遺憾，並指這對英國或者二人而言都是錯誤，但會尊重他們想法及生活。而皇家海軍出身的菲臘親王，已擔任英國皇家海軍上將長達64年，其後哈里於2017年起替他執行該工作。但哈里只擔任兩年半後，便宣布不再履行職務，有傳菲臘親王就此事略有不滿。

儘管如此，菲臘親王對哈里無限量包容，同情哈里對媒體缺乏信任，更支持哈里「以自己方式做認為是正確的事（do his own thing in his own way）。布蘭德雷思表示，菲臘親王經常向他稱，「人們必須以自己認為最好的方式過生活」（People have got to lead their lives as they think best）。

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另一方面，菲臘親王認為哈里與梅根接受奧花雲費訪問的行為「瘋狂」，他更把訪問與90年代查理斯和戴安娜的電視訪問相比，指同樣會帶來不好結果。事實亦證明，哈里與梅根訪問播出後，最終引起一片熱議，王室甚至要發表聲明澄清。但一切亦無阻菲臘親王對哈利的愛，認可哈里在慈善事業上的貢獻，認為乖孫是「一個好人」（a good man）。

雖然有不少人批評哈里夫婦於菲臘親王住院期間，透過訪問大爆王室秘密，但布蘭德雷思稱，最讓菲臘親王憂心的是，哈里夫婦在公眾場合談論自己問題，他生前曾強調「可以接受電視訪問，但緊記不要談論自己」。

責任編輯：郭麗明