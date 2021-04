王室作家：菲臘親王唔認同哈里梅根爆料 但無奈接受

哈里王子在爺爺菲臘親王離世後,即使返回英國需要度過隔離的日子,仍願意回去送別爺爺。據悉,菲臘親王與哈里王子及威廉王子關係密切,在兩人幼年時扮演至關重要角色,陪伴他們長大成人。雖然哈里與妻子梅根移居加州,但菲臘親王仍然心繫哈里。據認識菲臘親王40年的王室作家聲稱,他同情哈里及梅根的遭遇,認為二人做錯,但仍不得不接受兩人的決定。

英國《每日郵報》報道, 認識菲臘親王多年的王室作家布蘭德雷思(Gyles Brandreth)稱,菲臘親王對哈里放棄王室職務並移居美國的決定感到遺憾,並指這對英國或者二人而言都是錯誤,但會尊重他們想法及生活。而皇家海軍出身的菲臘親王,已擔任英國皇家海軍上將長達64年,其後哈里於2017年起替他執行該工作。但哈里只擔任兩年半後,便宣布不再履行職務,有傳菲臘親王就此事略有不滿。

儘管如此,菲臘親王對哈里無限量包容,同情哈里對媒體缺乏信任,更支持哈里「以自己方式做認為是正確的事(do his own thing in his own way)。布蘭德雷思表示,菲臘親王經常向他稱,「人們必須以自己認為最好的方式過生活」(People have got to lead their lives as they think best)。

另一方面,菲臘親王認為哈里與梅根接受奧花雲費訪問的行為「瘋狂」,他更把訪問與90年代查理斯和戴安娜的電視訪問相比,指同樣會帶來不好結果。事實亦證明,哈里與梅根訪問播出後,最終引起一片熱議,王室甚至要發表聲明澄清。但一切亦無阻菲臘親王對哈利的愛,認可哈里在慈善事業上的貢獻,認為乖孫是「一個好人」(a good man)。

雖然有不少人批評哈里夫婦於菲臘親王住院期間,透過訪問大爆王室秘密,但布蘭德雷思稱,最讓菲臘親王憂心的是,哈里夫婦在公眾場合談論自己問題,他生前曾強調「可以接受電視訪問,但緊記不要談論自己」。

