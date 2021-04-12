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【ET講股通】梁耀康：政策風險折讓 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:44 2021/04/12

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股受內地反壟斷消息拖累而偏軟，恒指全日跌245點，收報28453點，主板總成交1,607億元。上證指數亦跌逾1%。

市場憂慮  科技股相繼受查

阿里巴巴 （09988） 遭監管當局罰款182億元人民幣，陰霾反消，股價逆市漲6.5%。然而，市場憂慮其他科技股相繼受查，美團 （03690） 跌5%。騰訊 （00700） 跌幅相對輕微，僅跌1.1%。雖然憧憬阿里利淡消息盡出，惟反壟斷料仍將籠罩科技股，相信將持續影響整體市況。

總理李克強表示將調控資源價格，資源股受壓回落，中鋁 （02600） 跌6.2%至3.48元。此股基本因素未改，若回落至3.2元左右，仍有一定值博率，惟需嚴守止蝕3.03元。

保障消費者權益  車股遭約談

市傳內地約談汽車股，關注汽車金融、捆綁銷售等保障消費者權益事宜，板塊受壓，吉利 （00175） 跌逾7%至19.24元，恐下試16元關，但相信前浪底15.5元水平可守。

展望後市，外圍強勢，惟內地貨幣政策中性，資金未大幅流入股市，港股表現不似預期。恒指支持看28000點水平，若失守前浪底27505點，短綫倉位宜走貨。

【「ET講股通」問股環節，包括︰瑞聲、ASM太平洋、中芯、中行、石藥︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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宏觀分析 中國鋁業（02600） 吉利汽車（00175） 新經濟股 反壟斷 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 港股 恒指走勢

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