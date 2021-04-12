【人民幣定期存款】外資行1年人幣定存享2.5厘息 跟虛銀看齊

▲ 一年人民幣最高息現為2.5厘，天星以1000元進場，為低門檻最高息。

雖然中銀香港（02388）於上周五（4月9日）減人民幣定期存款息，但中小行未有跟減，大眾銀行及華僑永亨今天（4月12日）上升人幣短存息。另外，日前勇於搶存的外資行，印度銀行ICICI於4月累加一年人幣定存長息0.4厘，新息率至2.5厘，跟小米（01810）旗下虛擬銀行、天星（Airstar Bank）看齊，膺人幣定存高息王。

港銀1年人幣定存息有幾高？可按下圖了解

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此外，專家料短期人民幣後向，將聚焦內地於本周五（4月16日）公布首季GDP，以至業界會否上調全年升幅目標，而並非如總理李克強早前指僅升6%。

大摩：「就地過年」消費效應強【下一頁】

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧今早回應本報查詢指，內地在農曆新年期間採取了「就地過年」政策，一月和二月經濟活動仍然強勁，製造業和非製造業採購經理指數，三月表現均高於預期，反映復甦持續，維持預測內地首季經濟或按年增長16%，全年預測為8.2%，人民幣年底目標則為6.35。

上商研究部主管林俊泓更進取，料第一季內地GDP急升17%，全年約升7至8%。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪