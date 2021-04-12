【全球缺芯】華為：美國制裁傷害非常大、芯片緊張主因是美國制裁　擬夥北汽廣汽建新品牌

華為舉行2021全球分析師大會，華為副董事長徐直軍發表講話，承認過去美國三次制裁華為傷害非常大，未來傷害還會逐步顯現。提到華為去年手機業務受制裁影響出現下滑，但進一步完善手提電腦、平板等其他硬件領域布局，令公司收入整體保持增長。徐直軍又說，美國制裁令同時是導致全球半導體供應鏈緊張的主因，不少企業出現芯片由零庫存到備貨量多於一個月的恐慌性現象。

徐正軍說到「解鈴還須繫鈴人」，呼籲全球領導人發揮政治才能，恢復半導體全球產業鏈合作，也許就能解決華為面對的問題。

徐直軍直言，從來沒有對美國新任總統拜登上台後，會將華為從制裁令中除名抱有任何幻想，現在的戰略是能夠長期在「實體清單」下生存和發展。今年華為得目標還是活下來，但今年希望能「活得好一點」。

展望將來，徐直軍說未來最具顛覆性的產業會是汽車業，華為今年對智能汽車業務部門投資超過10億美元，未來也將會加大對自動駕駛的投資，推動汽車行業的智能化、網聯化，為華為帶來長期戰略機會。華為聯同三間車企合作打造三個汽車子品牌，包括北京汽車 （01958） 、廣汽 （02238） 及長安汽車（深交所：000625），並在今年第四季開始陸續推出子品牌汽車。



至於5G發展，徐直軍說華為將牽引5G持續演進，推動5G價值全面發揮，在此基礎上推展及定義5.5G。又表示6G將於2030年左右推出市場，即將發布6G白皮書，告訴各行各業6G是甚麼。

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記者：林淑如