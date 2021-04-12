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【轉工抉擇】新公司近家要輪休 VS 現公司來回兩小時固定放假 如何抉擇？　網民：公司近家已贏十條街

理財智慧 19:15 2021/04/12

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轉工永遠都是抉擇時間，到底舊公司好，還是新公司更有未來？近日有網民於網上討論區發文，自己已獲新公司聘請，詢問大家自己應該選哪一份工作好。

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不少網民指新公司在家附近已經是「贏現公司十條街」，不止能省錢，更可以中午回家陪小朋友吃午飯。根據時間就是金錢，每天節省的交通時間，能多出兩小時使用，這份工作真的值得考慮。

【網民熱話】找不到正職只打散工 被父母及親友嘲諷「下等工作」 決心離家出走　網民：對得起自己就好【下一頁

至於輪休問題，網民覺得在平日放假比在星期六日放假更好，人更少。怕小朋友相處時間少了更可以選擇去接他上下課。

 

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責任編輯：張瑋婷

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