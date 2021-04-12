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【疫市營商】疫情加速數碼化　DHL Express調查：6年後全球B2B電子商貿交易量增至20.9萬億美元

商業 17:32 2021/04/12

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DHL Express發布全新白皮書，預測了未來幾年，B2B電子商貿市場將迎來強勁增長。

疫情下網購盛行，帶動物流業的業績。德國郵政DHL集團（Deutsche Post DHL Group）子公司DHL Express，2020年創下逾50年來的歷史最佳業績，總收入達191億歐元，按年增長11.9%。

DHL Express發布全新白皮書，預測了未來幾年，B2B電子商貿市場將迎來強勁增長。研究更預計至2025年，有八成供應商與專業買家之間的B2B銷售活動將透過數碼化渠道進行。

【疫市營商】零售靠線上結合線下　把握後疫情機遇

B2B電商交易量　料2027年達20.9萬億美元
疫情爆發前，全球B2B電子商貿網站和網購平台內的交易量已增長18.2%，達到12.2萬億美元，超過了B2C行業的市場規模。然而，疫情加速了數碼化的發展，預計到2027年，全球B2B電子商貿交易量預計將達到20.9萬億美元。 

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

到底甚麽因素，帶動採購活動數碼化？DHL Express行政總裁John Pearson表示，早已有越來越多消費者轉向網上購物，疫情則加速了進程。國際網購平台銷售商品的企業數量激增。電子商貿和環球物流是全球各地實施封城期間，保持經濟正常運行，並降低疫情帶來影響的關鍵。疫情期間全球各地採取封城措施，但在數碼化和全球貿易方面的發展，展示了抗逆能力。

另外，擅長善用科技的千禧世代，也是推動企業，提高投資銷售平台等的數碼化方案。研究顯示，在專業B2B採購決定中，有73%來自千禧世代。

責任編輯：馬意文

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