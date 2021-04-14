【疫苗氣泡】香港最快5月解除英國來港航班限制　民航熔斷機制4月14日收緊（第三版）

▲ 林鄭：5月解除英國來港航班限制 收緊民航熔斷機制

行政長官林鄭月娥周一主持記者會交代以「疫苗氣泡」為原則的多項防疫要求建議，包括擬於5月解除英國來港航班限制，只要航空公司重新營辨英國至香港的航班，從英國來港的乘客將如從大部分地區來港人士相似，需要在香港隔離檢疫21日。林鄭月娥同時公布，擬採用「疫苗氣泡」與其他地區縮短檢疫要求，如新西蘭、澳洲等低風險地區，已接種疫苗的人士抵港隔離或可縮短檢疫時間至7日或更少，但會收緊民航熔斷機制。

政府周二正式公布民航熔斷機制安排，由4月14日起，以599H章禁止飛機着陸香港的標準將為：

1）當同一班抵港民航客機上有三名或以上（現時為五名或以上）的乘客經抵港檢測而確診；或

2）在七天內，相同航空公司從同一地點抵港的兩班民航客機上各有兩名或以上的乘客經抵港檢測而確診（現時為連續兩班客機有三名或以上），相關航空公司從同一地點抵港的民航客機將被禁止着陸香港14天。

3）一班抵港民航客機上有一名或以上的乘客經抵港檢測而確診，以及有1名或以上的乘客未能符合599章指明的條件（與現安排維持不變）。

4）七天內，從同一國家抵港的任何民航客機，共有5名或以上乘客經抵港檢測而確診並帶有N501Y變種病毒株，政府將禁止所有從該國家來港的民航客機着陸香港14天（新增安排）

疫苗氣泡重點方向

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香港去年因應英國發現有變種新冠病毒，禁止由英國出發的載客航班來港，國泰航空 （00293） 現有僅經營由香港到英國的航班，未有由英國來香港的客運航班。

林鄭月娥指英國接種疫苗比例高，疫情也見回穩，但強調最新「疫苗氣泡」概念不是放寬要求。

林鄭提3步放寬堂食限制 餐廳若只招待接種疫苗客每枱可坐12人、須強制用安心出行不可填紙，可見【下一頁】

林鄭月娥表示，目前香港僅與新加坡雙邊商討疫苗氣泡、旅遊氣泡的實行方法，並由港府提出離港赴星的人士需接受疫苗，來與對方商議。

（第二版更新林鄭月娥行政會議前內容；第三版更新新熔斷機制內容）

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記者：麥德銘