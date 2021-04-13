【疫苗氣泡】林鄭：5月解除英國來港航班限制　收緊民航熔斷機制（第二版）

▲ 林鄭：5月解除英國來港航班限制 收緊民航熔斷機制

行政長官林鄭月娥周一主持記者會交代以「疫苗氣泡」為原則的多項防疫要求建議，包括擬於5月解除英國來港航班限制，只要航空公司重新營辨英國至香港的航班，從英國來港的乘客將如從大部分地區來港人士相似，需要在香港隔離檢疫21日。林鄭月娥同時公布，擬採用「疫苗氣泡」與其他地區縮短檢疫要求，如新西蘭、澳洲等低風險地區，已接種疫苗的人士抵港隔離或可縮短檢疫時間至7日或更少，但會收緊民航熔斷機制。

林鄭月娥在周二聲稱，「疫苗氣泡」計劃不複雜，現時香港接種疫苗率不高，與專家會面後認為應透過放寬措施鼓勵社會接種疫苗，強調無具體的接種目標，但越高越好，又批評有假消息流傳令市民卻步。

疫苗氣泡重點方向

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香港去年因應英國發現有變種新冠病毒，禁止由英國出發的載客航班來港，國泰航空 （00293） 現有僅經營由香港到英國的航班，未有由英國來香港的客運航班。

國泰航空周二早上股價隨大市造好，現升1.4%，報7.16元。

林鄭月娥指英國接種疫苗比例高，疫情也見回穩，但強調最新「疫苗氣泡」概念不是放寬要求。

林鄭提3步放寬堂食限制 餐廳若只招待接種疫苗客每枱可坐12人、須強制用安心出行不可填紙，可見【下一頁】

林鄭月娥表示，目前香港僅與新加坡雙邊商討疫苗氣泡、旅遊氣泡的實行方法，並由港府提出離港赴星的人士需接受疫苗，來與對方商議。

食衛局局長陳肇始表示，現時民航熔斷機制下，若航班上有多名乘客或機組人員發現感染人士，就會暫停該航空公司相關航線14日。因應近期發現多名輸入個案中不乏變種病毒感染者，當局擬收緊機制，若發現航班上有多名乘客或機組人員發現感染人士，港府會暫停由該地出發的所有航班14日。

（第二版更新林鄭月娥行政會議前內容、國泰股價表現）

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記者：麥德銘