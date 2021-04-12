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【疫苗氣泡】林鄭：5月解除英國來港航班限制　收緊民航熔斷機制

股市 16:46 2021/04/12

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林鄭：5月解除英國來港航班限制　收緊民航熔斷機制

行政長官林鄭月娥主持記者會交代多項防疫要求，擬於5月解除英國來港航班限制，只要航空公司重新營辨英國至香港的航班，從英國來港的乘客將如從大部分地區來港人士相似，需要在香港隔離檢疫21日。林鄭月娥同時公布，擬採用「疫苗氣泡」與其他地區縮短檢疫要求，如新西蘭、澳洲等低風險地區，已接種疫苗的人士抵港隔離或可縮短檢疫時間至7日或更少，但會收緊民航熔斷機制。

香港去年因應英國發現有變種新冠病毒，禁止由英國出發的載客航班來港，國泰航空 （00293） 現有僅經營由香港到英國的航班，未有由英國來香港的客運航班。

林鄭月娥指英國接種疫苗比例高，疫情也見回穩，但強調最新「疫苗氣泡」概念不是放寬要求。

林鄭月娥表示，目前香港僅與新加坡雙邊商討疫苗氣泡、旅遊氣泡的實行方法，並由港府提出離港赴星的人士需接受疫苗，來與對方商議。

食衛局局長陳肇始表示，現時民航熔斷機制下，若航班上有多名乘客或機組人員發現感染人士，就會暫停該航空公司相關航線14日。因應近期發現多名輸入個案中不乏變種病毒感染者，當局擬收緊機制，若發現航班上有多名乘客或機組人員發現感染人士，港府會暫停由該地出發的所有航班14日。

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記者：麥德銘

港股 林鄭月娥 航空 國泰航空（00293） 香港 英國 疫苗 國泰航空

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