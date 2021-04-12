  • 27°C
香港時間 : 2021412日 (一) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

智利力撐科興疫苗 讚可減緩新冠症狀及降低死亡率

環球社會熱點 17:28 2021/04/12

分享：

科興疫苗是港人可以選擇接種的兩款新冠疫苗之一，其效用率備受港人關注。近期智利大主教完成兩劑科興疫苗接種後依然確診，加上中國疾病預防控制中心（中疾控）官員疑似承認國產疫苗保護力不高，引來外界關注科興疫苗成效。但有智利官員為科興疫苗辯護指，疫苗有助減緩新冠肺炎確診者的症狀﹑患者住院比例及死亡率。

打完兩劑科興疫苗一個月仍確診  智利主教留院觀察 【下一頁】

智利科學部長科韋（Andres Couve）周日（11日）表示，應留意疫苗在減緩新冠肺炎病徵，如減少需要入院治療確診者數目，甚至死亡率下降的數據。在早前巴西的研究中，科興疫苗在這兩個方面的有效率分別達83.7%及100%。科韋表示智利衛生部將在短期內公布一份研究，內容為國內可接種疫苗在現實世界的有效率，希望可以鼓勵更多民眾接種疫苗。

智利公共衛生研究所長加西亞（Heriberto Garcia）接受當地傳媒採訪時表示，智利大學的研究報告和衛生部將發表的研究報告，將共同證明確診者和住院人數皆有所下降，認為智利「走在正確路途上」（going down the right path）。

智利目前國內主要接種科興疫苗，亦有少數輝瑞（Pfizer）疫苗可接種。目前已有460萬人完成兩劑科興疫苗接種，720萬人接種首劑，為全球疫苗接種速度最快的國家之一。在早前巴西的臨床實驗發現，科興疫苗在減少傳染的效用率僅僅過50%。但在智利斥資350萬美元（約2,730萬港元），由智利大學進行的研究上周指出，科興疫苗在減少傳染方面有效率為54%。

世衛指國藥和科興新冠疫苗有效 或加快准予緊急使用 【下一頁】

外國傳媒報道指，中疾控主任高福罕見承認國產疫苗「保護力並非十分高」（don't have very high rates of protection），並建議混針提升效力。但高福其後接受環球時報採訪指，外國媒體「完全誤解」（completely misunderstood）他的意思。智利天主教會於Twitter發表聲明指，首都聖地亞哥大主教於新冠病毒檢測中呈陽性反應，目前已經留院觀察，惟強調住院僅為預防措施。

責任編輯：李俊儀

相關文章

美國狠母刺死3名年幼子女 遇害者最細僅6個月大
今日
美國狠母刺死3名年幼子女 遇害者最細僅6個月大
推遲接種次劑走進主流？法國擬延至6周後打第2劑
今日
推遲接種次劑走進主流？法國擬延至6周後打第2劑
【美國疫情】戴口罩可減死亡率 研究指8月前救1.4萬人
今日
【美國疫情】戴口罩可減死亡率 研究指8月前救1.4萬人
被白人警暴力對待及歧視 美國非裔軍人索償100萬美元
今日
被白人警暴力對待及歧視 美國非裔軍人索償100萬美元
英國開始次階段解封 約翰遜促民眾勿忘防疫
今日
英國開始次階段解封 約翰遜促民眾勿忘防疫
傳染病 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 環球時報 中國疾病預防控制中心 巴西 智利 中國 輝瑞 科興

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

菲臘親王4月17日出殯 查爾斯懷緬父親
菲臘親王4月17日出殯 查爾斯懷緬父親
新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間17:00）
哈里相隔1年重返英國 無得著軍裝奔喪
哈里相隔1年重返英國 無得著軍裝奔喪
以色列研究﹕南非變種病毒或可「突破」輝瑞疫苗
以色列研究﹕南非變種病毒或可「突破」輝瑞疫苗
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種