智利力撐科興疫苗 讚可減緩新冠症狀及降低死亡率

科興疫苗是港人可以選擇接種的兩款新冠疫苗之一,其效用率備受港人關注。近期智利大主教完成兩劑科興疫苗接種後依然確診,加上中國疾病預防控制中心(中疾控)官員疑似承認國產疫苗保護力不高,引來外界關注科興疫苗成效。但有智利官員為科興疫苗辯護指,疫苗有助減緩新冠肺炎確診者的症狀﹑患者住院比例及死亡率。

智利科學部長科韋(Andres Couve)周日(11日)表示,應留意疫苗在減緩新冠肺炎病徵,如減少需要入院治療確診者數目,甚至死亡率下降的數據。在早前巴西的研究中,科興疫苗在這兩個方面的有效率分別達83.7%及100%。科韋表示智利衛生部將在短期內公布一份研究,內容為國內可接種疫苗在現實世界的有效率,希望可以鼓勵更多民眾接種疫苗。

智利公共衛生研究所長加西亞(Heriberto Garcia)接受當地傳媒採訪時表示,智利大學的研究報告和衛生部將發表的研究報告,將共同證明確診者和住院人數皆有所下降,認為智利「走在正確路途上」(going down the right path)。

智利目前國內主要接種科興疫苗,亦有少數輝瑞(Pfizer)疫苗可接種。目前已有460萬人完成兩劑科興疫苗接種,720萬人接種首劑,為全球疫苗接種速度最快的國家之一。在早前巴西的臨床實驗發現,科興疫苗在減少傳染的效用率僅僅過50%。但在智利斥資350萬美元(約2,730萬港元),由智利大學進行的研究上周指出,科興疫苗在減少傳染方面有效率為54%。

外國傳媒報道指,中疾控主任高福罕見承認國產疫苗「保護力並非十分高」(don't have very high rates of protection),並建議混針提升效力。但高福其後接受環球時報採訪指,外國媒體「完全誤解」(completely misunderstood)他的意思。智利天主教會於Twitter發表聲明指,首都聖地亞哥大主教於新冠病毒檢測中呈陽性反應,目前已經留院觀察,惟強調住院僅為預防措施。

