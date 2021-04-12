【曲線要講明】唔Get笑點係邊？Facebook將推新版帖文標籤　辨認諷刺內容頁面

▲ Facebook早前宣佈，將由美國市場開始，逐步測試三種不同的帖文標籤，包括「官方人員」（public offical）、「粉絲頁面」（fan page）以及「諷刺性頁面」（satire page）。

社交平台上不時有網民採用「曲線溝通」，喜愛用正話反說或反話正說的方式表達，不會直接批評事件，惟往往亦有用戶分不清「曲定直」。Facebook早前宣佈，將由美國市場開始，逐步測試三種不同的帖文標籤，包括「官方人員」（public offical）、「粉絲頁面」（fan page）以及「諷刺性頁面」（satire page）。

雖然Facebook未有詳細描述三種分類之間的界線，但是就指出新的標籤將會出現在fan page的名稱旁邊，並會隨著帖文一起出現。當用戶點擊這些標籤，也會出現相關的介紹，告知用戶該專頁的風格取向，例如帖文內容可能以「誇大、幽默、荒誕」的方式來製造笑點，避免誤導。

而Facebook會推出該新功能，似乎與用戶過往可能因為無法正確地分辨帖文內容「曲定直」，導致錯誤解讀原文意思，甚至誤將諷刺性貼文作假消息分享等。

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此外，Facebook在去年亦有推出與YouTube類似的標籤制度功能，為受到各國政府支持的媒體或專頁掛上標示，藉此提醒用戶特定專頁的發言，可能與某些國家的戰略或利益吻合。

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責任編輯：張寶燕