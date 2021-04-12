【食肆換氣量】食肆換氣量有新指引　小店偏好空氣凈化設備　需求大正排期等安裝

▲ 港府今公布食肆換氣量及空氣淨化設備指引，有小店指，食肆對空氣凈化設備需求大，正排期等候供應商安裝。（資料圖片）

政府規定全港食肆須於本月底前，將換氣量提升至每小時最少6次或安裝空氣淨化設備，負責的工作小組今日（12日）公布「堂食餐飲處所換氣量及空氣淨化設備指引」。

【食肆換氣量】港府公布食肆換氣量及空氣淨化設備指引 換氣量怎樣計算？（有表）

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西餐廳AGE Cuisine Express創辦人陳熹建表示，按樓面面積計算，預計需要安裝2部空氣凈化設備，並已於本月初預訂了設備，惟現時食肆的需求太大，供應商十分忙碌，正排期等候供應商安裝。他補充，現時店舖經營艱難卻要多花費1萬元，對政府無資助感失望。

拾味山西刀削麵館老闆方先生透露，上星期已找餐飲裝修公司到店舖評估環境，該公司建議買1部空氣淨化設備，並等待政府今日落實指引後才協助購買，每部約7,000至8,000元。「自己不知道需要安裝多少部機，又怕買錯，找專業公司較好，他們亦會協助撰寫報告給食環署。」他又指，不選擇提升換氣量是因為店舖面積小，無位置加裝大型鮮風機。

小店：位置有限 豁免安裝費也難安裝電子支付

至於政府日前敲定將經4個電子支付工具，協助發放電子消費券，方坦言，現時店舖已安裝八達通及支付寶香港（AlipayHK），相信能應付絕大部分港人，即使Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK豁免安裝費及手續費等，亦不考慮安裝。「又要安裝很煩，加上小店位置有限，不想放置多部支付機。」

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記者：朱悅瀅