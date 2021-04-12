【夢想本應翱翔@iM網欄】埋下創業精神種子 學生創業比賽迸發創意

上期談及「JUMPSTARTER 2021 環球創業比賽」的優勝隊伍，今期讓我為大家介紹學生版的創業比賽「JUMPSTARTER IdeaPOP! 」。

阿里巴巴創業者基金（Alibaba Entrepreneurs Fund，簡稱AEF）從2019年開始推出學生創業比賽「JUMPSTARTER IdeaPOP! 」，旨在凝聚年輕有志之士，為其提供一個發揮創意的舞台，冀埋下創業精神的種子，啟發並扶持他們成為未來的創業家。是次比賽除了專上院校組別外，今年還增設了中學生組別。

關注社會 研多元項目解決問題

中學生界別的表現令人喜出望外，來自54間中學、合共94份創業計劃涵蓋教育、精神健康、能源消耗、減少廢物、智能家居或校園五大範疇。我們在與同學及老師們的互動中發現，傳統名校的學生在談吐、待人接物及表達能力方面都表現得訓練有素，說話時井井有條，游刃有餘；非傳統名校學生則創意十足，擁有不少創新點子，而且他們懂得針對各種突發狀況，迅速解決問題，讓我們留下深刻印象。

中學生創作力爆發 非名校生毫不輸蝕

同學們藉著日常的觀察及資料搜集，加上在老師的指導下，能以創新思維設計解決方案。例如問鼎優勝隊伍的伊利沙伯中學，就因應疫情下外賣發泡膠用量大增，開創發泡膠回收業務。為了明白發泡膠回收業務的痛點，同學親自拜訪香港唯一的回收廠了解實際情況。由於發泡膠體積較大且香港租金昂貴，因而限制回收數量， 令成本效益偏低，未能吸引投資者。

為了解決這痛點，同學想到模仿俗稱「陀螺」的混凝土車，一邊回收一邊把發泡膠融化，才運到塑膠回收廠作後期加工，大大增加可回收的數量，提高效益。除了用心找出核心問題並想出解決方法，同學也認真研究並設計該回收車、計算成本及回報周期等等。作為評判之一的我，十分欣賞同學們對創業的熱忱及周詳的思考。

另外，由高雷中學團隊設計的應用程式，旨在協助年輕人舒緩壓力、聯絡社工或尋求心理輔導，獲得「最具創意大獎」，這是創作力爆發的表現。由於疫情關係，同學們發現身邊不少朋輩都受著非一般的壓力，所以設計了一個類似「Uber」的程式，讓有需要的同學聯絡義務司機，載他們與朋友、社工一起「遊車河」，離開自己所居住和上學的地區，透透氣、傾訴心事。

大部分學生在參加「JUMPSTARTER IdeaPOP! 」後表示，參賽後才體會到創業背後要考慮及兼顧的事情眾多，在執行構思的過程中，非一己之力就可完成，亦意識到不輕言放棄的創業家精神可應用於日常生活中。同時，大家都更願意關注及發展學業以外的領域，探索多方面的興趣。

目前本港的教育制度讓學生能自由發揮創意的空間仍然有限。我深信，創意是需要因應學生各種的性格能力，以不同的方法激發出來。即使像「JUMPSTARTER IdeaPOP! 」這類創意比賽也未必能夠為所有學生賦能，例如內向型的學生就不一定有興趣參加。 因此，AEF過去一年投放資源舉辦不同類型的項目，藉以培育學生的創意，協助他們實踐創新理念，拓寬就業道路。

下期再與大家分享給青少年發揮創意的另一個項目。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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