【bitcoin】比特幣礦機製造商億邦國際遭質疑造假數　沽空機構：區塊鏈熱潮騙局

▲ 億邦國際在2010年成立，公司去年6月美國上市，主要生產加密貨幣挖礦產品及相關電信產品。

Bitcoin比特幣、以太幣等一眾虛擬貨幣價格近月急升，加上Coinbase（美﹕COIN）周三以直接方式上市，助長區塊鏈概念股炒風。 不過，沽空機構Hindenburg Research上周二（6日）發佈報告，做空中國礦機製造商億邦國際（美﹕EBON）。報告直指億邦國際「只是另一個區塊鏈熱潮的騙局」，億邦則反駁「報告存在很多錯誤」，集團主席兼行政總裁胡東今周二（13日）並發表致股東公開信，反駁有關指控，到底誰真誰假？

億邦國際在2010年成立，去年6月美國上市，主要生產加密貨幣挖礦產品及相關電訊產品。另外，公司旗下加密貨幣交易平台Ebonex亦在今年4月5日正式上線。億邦國際上市首日收報5美元，截至Hindenburg Research發表沽空報告前一日（4月5日），其股價已累升50%。Hindenburg Research發表報告後，當日股價即插水4成。

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Hindenburg Research上周發佈沽空報告，列舉億邦國際四大疑點﹕

1. 誇大虛擬貨幣交易平台交易量

沽空報告稱，億邦國際宣稱，在Ebonex上線首日，以太坊/比特幣（ETH/BTC）24小時平台交易量為2.43億美元，比世界第二大虛擬貨幣交易所火幣網（Huobi）及剛上市的Coinbase（美﹕COIN）同期交易量更高。此外，Ebonex的交易數據亦未有出現在CoinMarketCap、FTX等知名加密貨幣交易所追蹤網站，其交易數據真確性存疑。

胡東解釋，經團隊調查後，Ebonex當日首日投入營運，網站後台出現技術故障問題，因此當日發佈的交易量數據並「未反映真實交易量」（not representative of its actual trading volume）。

另外，他亦解釋，CoinMarketCap 和FTX等機構往往需要幾個月收集新上線的虛擬貨幣交易平台數據，因此現時上述網站仍未顯示Ebonex的交易數據。胡東表示，公司團隊正「非常努力」修復平台故障問題，務求令網站顯示出準確的交易量數據。

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2. 虛擬貨幣交易平台並非由億邦國際自行研發

此外，Hindenburg Research亦質疑，Ebonex交易平台系統直接購入自從幣核科技（Bluehelix），並非由億邦國際自行研發。據指，Bluehelix主要向客戶提供白標線上交易平台（White Label）服務。

胡東則解釋，Ebonex「為了加快開發進度」，曾從Bluehelix購買部份源代碼，並指此舉在行業中為常見做法。不過，他強調，Ebonex平台皆由公司內部團隊自行研發，公司並沒有購入Hindenburg Research所提到的白標解決方案。

3. 礦機銷量？

此外，Hindenburg Research亦質疑，億邦礦機在2019年5月發佈最後一款礦機後，銷量持續下滑，至2020年上半年僅交付約6000部礦機。然而，億邦在招股書內曾表示，在2015年至2019年期間，比特幣礦機市場的複合年增長率為61.3%。Hindenburg Research質疑此項數據是否屬實。

胡東在公開信內則解釋，礦機銷量主要受比特幣價格波動及市場環境所影響，但公司一直著手比特幣礦機的設計和製造，並表示最近已完成6nm ASIC芯片設計，預計在今年夏天內推出幾款新型比特幣採礦機產品。

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4. 兩度赴港上市失敗疑與P2P串通銷售有關

Hindenburg Research表示，億邦國際在赴美上市前，曾兩度申請赴港上市，當時擬集資10億美元，惟其後被港交所拒絕。該機構指，億邦國際上市失敗是因為公司與一間中國P2P網絡貸款平台銀豆網涉串通虛假銷售有關。

胡東否認有關指控，並反駁指，公司港交所的上市申請與銀豆並沒有任何關係，公司亦從未跟銀豆有任何業務關係。

另外，Hindenburg Research亦質疑億邦或涉內幕交易，將資金轉移出公司。

儘管億邦國際已回應Hindenburg Research的研究報告內容，不過投資者似乎並不買帳，億邦國際昨日再跌近一成，收報4.22美元。至今天下午6時，億邦國際盤前跌6.2%，現報3.96美元。

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編輯﹕賴奕羚