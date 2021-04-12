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【賢行軼事@iM網欄】日本電器品牌如何崛起 電子產業興衰循環再上演？(上)

名人薈萃 16:59 2021/04/12

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「人類從歷史學到的教訓，就是人類沒有從歷史吸取任何教訓。」這句名言雖然聽起來有點極端，但世事卻真是不斷地重複、不斷地循環著。

在電子產業領域，小米於3月30日舉行了備受關注的新品發布會，而於一星期內，另一邊廂曾是全球手機市場佔有率第三位的手機巨頭韓國LG電子宣布退出手機市場，一進一退，令我想起全球電子，乃至電器產業的起落變化。

近數十年，要談電器產業，大家一定把目光投放在日本品牌。我們把歷史拉得久遠一點，其實大部份家用電器的發明都來自歐美國家，例如雪櫃、冷氣機、電視機，而從前唸書時，更有篇幅述說電視機的發明在第一次世界大戰後的重要性，如何在戰後重建經濟時慰藉民眾的心靈，所以家用電器對社會和民生比實際眼見的更大，影響更深遠。正因為大部分電器的發明都源自歐美，歐美品牌在初期便等同電器本身，被視為正宗，例如空調的發明是開利 (Carrier)，有一段很長時間開利就是冷氣的代名詞，而由著名發明家愛迪生 (Thomas Alva Edison) 創立的通用電氣 (General Electric Company) 更是所向披靡。

歐美電器品牌是專業和品質的保證一直到50年代才出現變化，而改變這一局面的是由「經營之神」松下幸之助為首的一批日本企業家，松下幸之助創立的松下電器對香港人比較熟悉的名稱就是樂聲牌，英文名字Panasonic、National也是屬於松下電器，差不多時期的還有日立 (Hitachi)、三菱電機 (Mitsubishi Electric)、日本電氣 (NEC)、夏普 (Sharp)、索尼 (Sony)、東芝 (Toshiba) 等等一起大力發展電子產業。在二次大戰後為了提升生活質素，對家用電器的發展非常重視，情況就如當年電視機的發明一樣，松下電器就是憑著洗衣機、雪櫃及電視機得而快速發展，在開拓美國市場初期也是以電視機為核心產品。

日本企業不是眾多電器的發明者，在歐美品牌面前，日本品牌只是模仿者，甚至曾被視為是劣質產品，是負擔不起歐美品牌的替代品。日本企業開放地引進西方技術，例如松下電器便與荷蘭的飛利浦 (Philips) 簽訂技術合作協議，令松下電器有突破性的成長，加上日本企業家和技術人員認真的民族性，令品質很快得以提升。雖然日本企業不是發明者，但卻是很好的改良者，因為亞洲天氣環境有別於歐美，例如電器應對潮濕天氣的需求，要地區內的用家才能針對改良，生活空間也令電器的設計有所調整，而生活習慣更是家用電器的重要一環，因為家用電器本質就是要提升生活質素，單單樂聲牌National的電飯煲已是最佳例子。

日本電器慢慢成為價廉物美，品質保證的代名詞，是優秀的產品改良者，但要真正引領市場，這並不足夠。日本電器品牌開始投入創新的領域，1979年由盛田昭夫發明的Walkman隨身聽橫空出世，從此奠定了SONY代表著前衛和創意的電器品牌的地位，亦將電器由針對實用性的家用電器發拓到娛樂需要的領域，這個轉變非常重大，可說是為電子產業開拓出一片藍海，想信當初也意想不到娛樂將成為電子產業的一大支柱。往後相類似的音樂產品主要都是制式的改良，一直到蘋果公司推出iPod音樂播放器和iTunes的程式和商業模式才打破Walkman的領導地位。

日本電器產業並不是天生的強大，日本品牌的崛起，從學習技術的模仿者、改良者，提升品質後再晉身成為創造者。之後面對韓國品牌如三星 (Samsung)、LG電子的崛起，日本品牌錯失了全球戰略上的機遇，並面對的重大挑戰，而韓國品牌從廉價產品，品質低劣走到今日的地位，就像是日本電器產業崛起故事的重現。其實是否歷史第一人並不需介意於此，因為創意需要天賦和靈感，就算不是天生的發明家，亦能先從改良者方向建立屬於自己的位置，慢慢尋找自己的道路。下一期再與大家分享韓國電器品牌如何挑戰日本品牌，而這個這邊崛起那邊衰落，此消彼長的產業循環是否會再重演一次。

作者_廖寶賢簡介：
行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。


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