【英鎊定期存款】恒生硬撼中資行 推10厘英鎊定存超高息

▲ 恒生及南商齊設7天英鎊享10厘，問鼎高息王。

英國剛修訂BNO移民申請，市料合資格入籍的港人對英鎊走向甚關注，業界預計，短期内英鎊在拆倉潮下轉弱，專家建議約在1.36水平宜低吸，好友料英鎊年底目標重返1.4大關，年底或挑戰1.43新高，再趁兩大行谷英鎊定期存款息，而伺機開立定期存款鎖定高息。恒生（00011）早前連環出招，既把7天英鎊定存年息10厘的截止期，由3月底屆滿順延至6月底，又把門檻從等值10萬港元，驟降一半至5萬元，跟南商看齊，膺冠絕全城的10厘高息王。那邊廂，花旗也大加1個月年息0.8厘，至重上兩厘大關，跟中銀香港（02388）及滙豐（HSBC）相同。

港銀各主要存期最高息有幾多？可按下圖了解

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此外，專家預計本周美元或再走強，累非美貨幣捱沽，恒生首席市場策略員溫灼培對媒體說，明天（4月13日）美國公布通脹數據，料在低基數效應下而高企，再刺激美債息抽高，從而推升美元。

另方面，3位滙市專家對英鎊看法呈分歧，花旗銀行投資策略及財富管理策略部主管黃栢寧料，未來3個月英鎊目標價為1.39，6至12個月目標為1.38。

美元強勢，美元定存2高息5.55厘【下一頁】

中信銀行(國際)經濟師李業勤博士說，聯儲局主席鮑威爾明言美國經濟呈拐點，以及儲局3月議息會議的聲明中表示，疫苗分發、以及最新的財政支持令美國經濟前景改善，並大幅提高對美國經濟增長的預測。

李業勤博士認為，美國經濟復甦的步伐將會加快，預料美國2021年GDP增長為6.2%。估計美滙指數今年高低位分別為95.0及89.4，年底目標則為94。英鎊兌美元今年高低位分別為1.42及1.35，年底目標1.38。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪較樂觀，他說，自英國於去年底正式脱歐後，過去一段時間，英鎊是其中一隻相對美元表現最佳的主流貨幣。然而，也許現時英鎊匯價已反映眾多項利好因素，而近日匯率於1.4上方，在超買並在美元偏強而進行整固。

蘇格蘭下月大選 左右鎊滙前景

蕭啟洪補充，由於英國接種疫苗進度優於其它地區，但歐洲經濟復甦可能因疫情反彈而受阻，對英國經濟有拖後腿之嫌。預計英鎊兌美元今年高低位為1.34及1.43，年底目標約1.4水平。

可是，溫灼培提醒另一潛在風險，蘇格蘭擬於5月6日大選，若民粹派的民族黨勝出，料重提脱英，令鎊滙前景存陰霾。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪