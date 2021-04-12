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【法律迷思】仲裁是否適合解決商業糾紛？

名人薈萃 16:04 2021/04/12

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仲裁是一種以非公開形式解決爭議的程序，由獨立第三者解決爭議，而非法庭判決。這些獨立第三者被稱為仲裁員，由涉及爭議的各方所委任，並受其決定約束。
仲裁的依據
仲裁一般會根據所訂立的仲裁協議條款進行，條款通常已包含在簽訂的商業合約中。然而，即使引起爭議的合約內並無仲裁條款，假若雙方選擇不把爭議提交法院，他們仍可在爭議發生後才訂立仲裁協議，但任何一方不得強迫另一方透過仲裁解決爭議。
如果爭議雙方早已同意進行仲裁，除非任何一方得到對方准許，否則他們不可無視仲裁協議而訴諸法庭訴訟。根據香港法例第609章《仲裁條例》，如仲裁協議的一方在任何法院展開針對另一方的法律訴訟程序，後者可堅持進行仲裁，及向有關法院申請擱置已展開的訴訟程序。香港法院只會在被告人已就爭議內容提交其首份陳述書，或仲裁協議並無效力下，拒絕擱置訴訟程序 。
展開仲裁所須依從的程序，通常包含在仲裁協議中。一般而言，展開仲裁只需向另一方發出書面通知，述明爭議的一般性質即可。如果雙方在仲裁協議中已選定仲裁規則，就必須依從該等規則。跟訴訟不同的是，對於送達至海外給另一方的仲裁通知，並無需依從任何特別程序。除非另有規定，一方只需以傳真或電郵發出通知即可。這正突顯出採用仲裁解決爭議，既簡單快捷又無需正式手續的優點。
另一方面，除非仲裁協議中有規定仲裁員的所需資歷或經驗，否則雙方可委任任何人士擔任仲裁員，但當然曾經接受仲裁員培訓及有擔任仲裁員經驗者，或對與爭議有關的範疇有經驗者為更理想的人選。 
仲裁的程序
由於仲裁的程序不拘禮節，所以仲裁並無固定程序。可是一般而言，仲裁員對仲裁程序有控制權。如仲裁協議對適用規則有所規定，仲裁員則必須遵循該等規則；但若無規定，他便可提出一套普遍認可的規則供雙方遵從。
申索人一般要求仲裁員與雙方舉行一次初步會議，仲裁員會決定仲裁所用的規則、收費標準和送達狀書、交換文件清單及交換証人供詞的時間表。雙方會在聆訊前交換證據（包括事實及專家證據）以決定是否可就一些事實達成共識，減少聆訊所需的時間及費用。在考慮過證據及雙方的陳詞後，仲裁員便會作出裁決，裁決可視乎雙方要求提供或不提供理由 。

如讀者有更多有關調解或仲裁的問題或服務查詢，可聯絡「香港調解仲裁中心」 Hong Kong Mediation and Arbitration  Centre (https://www.hkmaac.org)。同時，歡迎各位到筆者Facebook專頁「蘇文傑律師Prof. Albert So」留言或參考YouTube「法律迷思」頻道。
 

撰文 : 蘇文傑律師（Albert So）

欄名 : 法律迷思

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