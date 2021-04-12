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【上車恩物】樓價不用400萬　元朗舊樓扺唔抵買？

股樓投資 17:09 2021/04/12

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樓市續旺，400萬元以下的「上車盤」陸續減少，若不嫌舊樓，不怕住得遠，元朗區仍有選擇。利嘉閣黃永全說，元朗宏發大廈中層E室，實用面積約290平方呎，兩房間隔，外望向北街景，原叫價380萬元放售，終減價2萬元，以378萬元完成交易，實用呎價約13,034元。

資料顯示，宏發大廈位於宏發徑8號，於1981年11月開始入伙，樓齡約40年，建有1座，提供78個單位，實用面積約269呎至306呎，距離元朗站約9分鐘步程。

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【室內設計】「暖爸」為增孩子活動空間　500萬買大圍470呎居屋　採新派「Japandi」風格　 一設計解決風水直衝問題【下一頁

據悉，原業主於2017年9月，以336萬元購入上述單位，持貨約3年半，現帳面賺約42萬元，物業期內升值約12.5%。代理續說，上述成交為宏發大廈本月首宗二手買賣，而屋苑現時暫無其他放盤提供。

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撰文 : 黃卓賢

上車盤 元朗 利嘉閣

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