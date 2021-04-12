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【智取英文@iM網欄】5個香港人常用錯的英文

名人薈萃 16:02 2021/04/12

分享：

香港雖然被譽為國際城市，但也有一些我們常常理解錯或用錯的vocab，今日Spencer Sir 會分享以下5個香港人經常用錯的英文

  1. Chill

Chill的意思是「發冷/ 變冷」，而不是大家常用去玩樂的意思。

其實chill不只有冷的意思，還有其他用法：例如：冷靜、放鬆；

例句：Chill out, buddy! You don’t have to be so angry!

亦可以解作hea的意思；例句：I’m not doing anything, just chilling

亦可形容人輕鬆隨和,

例句： He is a pretty chill guy, I quite like him.

  1. Take care

Take care相信大家都知道是保重的意思，

例如: 我知你好take care 我㗎~

而如果想將take care用作動詞，是需要加of的：

去表示照顧；

例句：I hope you can take care of me.

亦可解作”處理”

例句：He has the equipment to take care of the problem

  1. Never mind

Never mind按字面解釋是不用介意，

但其實never mind有時是negative，

例如：I'll go up in one second, I promise.

'Never mind,' I moaned and groaned with a sigh.'I'll do it.'

意思就帶點晦氣，聽起來類似「算啦，由佢啦。」

因此，如果日常生活中對方跟你說對不起，

亦可以是：

It’s ok.

No worries.

No problem.

  1. Discuss about

另一個常聽見的港式英語就是discuss about。

留意discuss後面是直接跟名詞使用，並不需要加about。

小心不要跟talk about混淆。

例句：I will be discussing the situation with colleagues tomorrow.

        I will be talking about the situation with colleagues tomorrow.

  1. Outlook

可能你也聽過身邊的香港人講：「我今日個outlook係咪好靚啊？」

朋友們都即場啞了，可能並不是覺得穿得不好看，

其實好多人都完全用錯了

Outlook意思是對未來的展望，

例句：Have these experiences changed your career outlook?

Outfit/appearance/look 才是衣著打扮的意思：

例句：I spent moeny on smart new outfits for work.

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow Spencer Lam English Team Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

 

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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撰文 : Spencer Lam 林栢勤 英文補習教師

欄名 : 智取英文

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