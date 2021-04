【智取英文@iM網欄】5個香港人常用錯的英文

香港雖然被譽為國際城市,但也有一些我們常常理解錯或用錯的vocab,今日Spencer Sir 會分享以下5個香港人經常用錯的英文

Chill

Chill的意思是「發冷/ 變冷」,而不是大家常用去玩樂的意思。

其實chill不只有冷的意思,還有其他用法:例如:冷靜、放鬆;

例句:Chill out, buddy! You don’t have to be so angry!

亦可以解作hea的意思;例句:I’m not doing anything, just chilling

亦可形容人輕鬆隨和,

例句: He is a pretty chill guy, I quite like him.

Take care

Take care相信大家都知道是保重的意思,

例如: 我知你好take care 我㗎~

而如果想將take care用作動詞,是需要加of的:

去表示照顧;

例句:I hope you can take care of me.

亦可解作”處理”

例句:He has the equipment to take care of the problem

Never mind

Never mind按字面解釋是不用介意,

但其實never mind有時是negative,

例如:I'll go up in one second, I promise.

'Never mind,' I moaned and groaned with a sigh.'I'll do it.'

意思就帶點晦氣,聽起來類似「算啦,由佢啦。」

因此,如果日常生活中對方跟你說對不起,

亦可以是:

It’s ok.

No worries.

No problem.

Discuss about

另一個常聽見的港式英語就是discuss about。

留意discuss後面是直接跟名詞使用,並不需要加about。

小心不要跟talk about混淆。

例句:I will be discussing the situation with colleagues tomorrow.

I will be talking about the situation with colleagues tomorrow.

Outlook

可能你也聽過身邊的香港人講:「我今日個outlook係咪好靚啊?」

朋友們都即場啞了,可能並不是覺得穿得不好看,

其實好多人都完全用錯了

Outlook意思是對未來的展望,

例句:Have these experiences changed your career outlook?

Outfit/appearance/look 才是衣著打扮的意思:

例句:I spent moeny on smart new outfits for work.

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

