【職場熱話】祼辭後失業4個月 舊公司願意再次聘請 如何是好？ 網民：搞得好就是錦衣回鄉！

無論是失業還是自願辭職，打工仔的首要目的都是找到下一份工作。近日有網民於討論區發文，指自己祼辭後一直找不到工作，正心急如焚之際，卻獲舊公司招手回巢，心大心細不知如何是好。

網民裸辭後經歷：

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有人就認為如果舊公司願意出更高的月薪，樓主又何樂而不為？只要樓主是機智又能完美完成工作的話，舊公司自然就覺得新人不如舊人，自動自覺加樓主工資！有最愛上班的網民直言：「工都冇得返，就唔好學人講尊嚴啦！」

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不過有網民覺得，如果當初是因為人事不合而辭職，即使加多少工資也好，問題依然存在。若果樓主真的覺得舊公司不適合他，就不應該心軟回去，因為在前路等待着他的只有地獄。

更有人指，舊公司願意以升職及加工資為條件請樓主回去的話，樓主就是「錦衣回鄉」，受人敬仰；相反，舊公司只以加工資為條件請樓主回去的話，樓主只是「馬死落地行」，顏面無全。

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責任編輯：張瑋婷