【Good Food,Good Mood@iM網欄】隱世鮨店Omakase（上） 銅鑼灣植原

當一個人肚餓時，腦子裡通常會出現自己最喜愛的美食。一天，細心的同事B對我說，跟據她的非正式統計，在我身上最常出現的craving，一是「辣」，二是「壽司」。我想了想，也對，我不時想吃映水芙蓉的「麻婆豆腐」、后園的「麻椒青香魚」，以及「壽司」這個大類；有人說男人的浪漫是「豆腐火腩飯」，女人的浪漫是「刺身加舊飯」，其實還滿有道理的。我不太懂壽司，不懂的意思是指對壽司沒有太深入的了解，但味蕾是誠實的，還是會懂得分辨何謂「新鮮」與「好吃」的，所以舌頭說了算。

之前一位喜愛四處覓食的大廚曾告訴我，如果不想一擇千金的去吃Sushi Sato、Sushi Shikon這些「神級」日本餐廳，一些隱世的鮨店性價比還是蠻高的，其中一間便是位於銅鑼灣的「植原」。

「植原」由日籍大廚植原隆弘主理，全店只有十多個座位，食客圍著壽司吧並排而坐，能欣賞大廚的手藝。

午膳時段到訪，選了價值$850的Omakase廚師發辦菜單。帶日本口音的侍應小姐首先為我們送上微辣帶酸的「沖繩海藻」及滑捋捋的「日本蒸蛋」，蒸蛋內暗藏魚肉，十分鮮美，為盛宴打響頭炮。

北海道大溝貝，頂部以香醋啫喱點綴，帶點紫蘇香味，味道獨特。

黑目魚刺身，配合柚子胡椒醬，用辣味來提鮮。

用豉油浸漬過的吞拿魚，沐浴在蛋黃之中，灑上用蛋黃醃過的紫菜及香蔥，十分特別。

烤深海池魚，外皮烤得香脆，肉質依然鮮嫩多汁，吃完滿口魚油甘香。

接著是深海池魚壽司，刺身下藏了一點鯊魚軟骨，為軟滑的魚肉加添爽脆口感，令我一試難忘。

（忘記影相了）甜蝦壽司因其味道鮮甜而得名，帶微微「黏黏」的口感。

北海道醬油鱒魚，不過不失。

以赤身做醬油漬吞拿魚壽司，肉質比較爽口。

中拖羅壽司，顏色粉嫩，脂肪比例高，魚脂非常甘香，百吃不厭。

燒海鰻壽司，肉質軟嫩帶甜，老公吃完甚為歡喜。

什錦海鮮丼，集合海膽、吞拿魚蓉及三文魚子，是無得輸的組合。

最後品嚐甜品，本以為不外乎是雪糕或蕨餅之類，怎料他們的抹茶夾餅毫不馬虎，在脆餅下面先有一層薄薄的糯米皮，包著清香的抹茶雪糕，雪糕中夾著少許紅豆粒，味道極好，層次豐富，連原本不愛抹茶的我們也拍案叫絕。

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