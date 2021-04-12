【北水基金】北水ETF基金熱爆 逾兩百多隻新產品候審

▲ 內地公募基金銷情遇冷，但焦點ETF仍火爆。

內地開放式指數基金(ETF)的火爆行情持續，內地媒體更以井噴式形容基金公司密集發行，至今逾兩百多隻新產品，在中證監排隊侯審。3月份已有184隻ETF出台，較1月份的122隻為多，不似公募基金於春節後新登場產品已急放緩。第2季搶閘出爐的，包括華泰柏瑞中證港股通50ETF，其指數投資部總監拆解，ETF旺場的主因有2，分別為受惠於交易便捷，收費又低廉。而未來一兩年仍看好主打滬港深的ETF，因港股可兼顧A股的稀缺標的股。

中銀基金指基金贖回潮已過【下一頁】

正因ETF需求旺盛，中介商等不惜埋身肉搏鬥推產品，但現市況基民卻熱衷於專攻個別板塊的主題式基金，例如遊戲ETF、創新教育ETF等，尤其是標榜智能式等指數產品。

而高科技及順周期ETF受捧，難免令其他非熱選ETF受冷待，市傳約有34隻指數產品須延長募集期。

此外，積極推嶄新ETF基金還有名牌資產管理公司，而首批純港股通醫藥基金剛獲批，打頭陣是平安中證港股通醫藥衛生綜合指數ETF，剛於上周過關，現正伺機把這行業基金開賣，據悉其所追蹤的相關中證綜合指數，近一年巳勁升逾六成。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪