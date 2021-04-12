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英國開始次階段解封 約翰遜促民眾勿忘防疫

環球社會熱點 15:40 2021/04/12

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英國解封計劃於周一（12日）進入第二階段，開放民眾享受更多自由，重新參與社交活動。民眾自清早時分已經出動，享受久未有過的娛樂及購物，全英不少商店出現排隊人潮。不過，英國首相約翰遜（Boris Johnson）提醒民眾需要謹慎，新冠肺炎威脅仍然未遠離英國。

英非裔青年疫下失業率高達40% 超同齡白人3倍 【下一頁】

【BNO移民英國】政府撥款4.6億支援移英港人 【下一頁】

自周一起，英國零售商店﹑髮廊﹑室內運動場地及主題公園等民生和娛樂場所正式重開。醫院開放在室外接待病人，大量室外酒吧及餐廳的預約期早已排到數周以後。英國商界對新階段解封充滿希望，認為將會為英國經濟帶來久違的收益。

英國民眾早已急不及待，於清晨時分開始各大商店已有人潮，不少人滿載而歸。健身室亦人頭湧湧，民眾在內紛紛大展身手。

約翰遜曾表示在次階段解封開始後，到訪啤酒莊園一趟。首相府已經取消行程，因為全英仍在哀悼菲臘親王離世。約翰遜希望今次解封，可以對經濟產生紓緩，並以此邁進回歸正常生活。同時，約翰遜希望民眾按照防疫規定，負責任地享受自由，亦要緊記防疫口訣「手﹑臉﹑空間及新鮮空氣」（hands, face, space and fresh air）。

責任編輯：吳漢培

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