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【美股分析】企業硬件支出逐步提升　大摩推薦6隻硬件相關股份

股樓投資 19:57 2021/04/12

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去年新冠疫情之下，雲計算相關股份大行其道，包括Zoom (ZM)、Snowflake (SNOW) 等在內的股份皆受惠於居家辦公需求激增。不過隨著經濟開始復甦，投資者開始將目光轉向過往落後表現較為股票，當中企業硬件需求增加，證據表現企業對於PC、服務器、驅動器以及其他技術產品的支出均有提升。受惠於經濟復甦，大摩分析師Katy Huberty認為，硬件相關股企業未來將有更強勁表現。

Huberty指早於去年10月，他們就已經意識到該行業頗具有吸引力，上周她再次加深了這一觀點，提升對於部分相關企業的目標價，大摩亦有報告指硬件股未來前景比想象中更好。

Katy Huberty精選以下6隻硬件相關股票

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值得留意的是，科技股近來表現不佳，以「FAAMG」為首的大型科技股同樣捱沽，但Huberty仍然看好Apple（APPL），指該股至少仍有兩成潛在升幅。除了iPhone銷售以外，她亦看好Apple的服務業務，並提高對於今明兩年的收入預期；同時指消費者對於Macs、iPads以及可穿戴設備的需求強勁，皆支持其股價向好。

【大行點睇】料芯片短缺將拖累手機零件出貨量 野村仍籲買3隻手機設備股【下一頁

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編輯：李勝男

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