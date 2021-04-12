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【大行報告】天風證券料呢隻醫藥股股價將翻倍　看好其開拓醫美新賽道

股樓投資 15:43 2021/04/12

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天風國際給予四環醫藥「買入」評級，目標價4.68元，較現價有逾100%升幅。該行指，四環醫藥是國內特色心腦血管領域製藥企業，公司於 2014 年起將業務拓展至醫美領域，通過與韓國 Hugel 公司進行戰略合作實現其肉毒素產品在國內的獨家代理，並於 2020 年實現重磅產品「樂提葆」在國內獲批上市，根據 Hugel 公司年報，2019 年樂提葆全球銷售收入達 1.29 億美金，在韓國市場佔有率達 42%，預計產品在國內上市後，對現有肉毒素市場實現加速替代。

近年非手術類醫美越來越受消費者青睞，佔比不斷提升。 而肉毒素是最受歡迎項目之一 。肉毒素項目約佔國內注射醫美項目的 33%。根據四環醫藥的公告，2019 年肉毒素在國內市場規模約 40 億元人民幣，預計到 2025 年國內市場規模逾 125 億人民幣， 成為與美國及歐盟並駕齊驅的全球三大市場之一，是快速興起的注射醫療美容項目。

另外四環正在推進與韓國 Hugel 及其他國際一線醫美產品生產企業進行更密切和深入的戰略合作，將海內外優質醫美產品快速帶入國內市場。目前注射用 A 型肉毒素產品樂提葆已在國內獲批上市，代理Hugel的玻尿酸亦有望在年內獲批上市。

天風醫藥採用分部估值法對公司各版塊業務進行估值，認為公司 2021 年市值有望達到 354 億港元（299 億元人民幣），給予「買入」評級。

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撰文 : 周兆邦

四環醫藥（00460） 港股

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