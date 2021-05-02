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【千手公關@iM網欄】幫到幫不到? 行善莫遲疑!

名人薈萃 18:07 2021/05/02

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復活節假期與一班好友談天說地，扯到義工這話題上，彷如做了一個微型小組座談(focus group)。

朋友甲懶洋洋地說:「我也想幫人，但平日工作繁忙，放假當然是食、瞓、玩，哪裡還有時間做義工? 退休後才想吧!」

朋友乙有點憤世嫉俗:「公司行善只不過是為了沽名釣譽，為何要幫它宣傳? 用上私人時間卻沒有實質回報，我才沒那麼笨!」

朋友丙卻說:「我想幫人，但不知從何幫起。」

筆者對友人的想法不以為然，自然有一番激辯。不少公關也需負責籌劃企業的義工活動，既是職責所在，也兼以義工身份行善，對義工服務有一定的體會。

筆者最難忘的一次是帶着一群基層學生遊山頂，透過活動向他們灌輸理財之道，每位義工照顧兩名學生，更有報章及電視台記者隨行。當日大軍浩浩蕩蕩抵達中環山頂纜車站，候車人龍蜿蜒，記者突訪問其中一位學生，問他烈日當空下排隊的感受。事出突然已趕不及擋駕，心忖童言無忌，假若學生口出怨言，不免令公司尷尬。幸好他回應得體，說道；「不打緊，人人都在等，也不覺辛苦。」筆者真的抹一把汗。到了活動尾聲，在義工的協助下，學生需在限定金額內購買一份禮物送贈家人。大部份學生也選購糧油食品，唯獨一位學生卻買了數盒止痛藥，說道家人病了但負擔不起昂貴藥費……那一刻，全場無語。當晚電視新聞播出訪問學生的片段，翌日更有報章以頭版報道。

該活動為公司新的社區活動項目打響頭炮，不僅獲得不俗的曝光率，義工的正面評價亦令及後的義工活動得以順利開展。

企業組織義工活動，目標當然是幫助受助人士，但義工是活動的靈魂，企業須從義工的角度出發，不但要讓他們了解活動的意義、令他們感到受重視，同時也要為活動加入不同元素，吸引他們自願參與，從而提高參與率、認同感及投入感，令企業、義工與受助人士均有得著，達至三嬴。

作者_也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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