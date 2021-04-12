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【瑞聲 2018】瑞聲發盈喜兼獲高盛上調評級至「買入」 一口氣升目標價近9成

股樓投資 15:34 2021/04/12

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瑞聲科技（02018）今日接連有好消息，先在高盛唱好下，股價初段曾升逾7%，到中午瑞聲再發盈喜，股價愈升愈有，一舉升穿多條平均綫，一度升13.2%，高見45.1元。

瑞聲預期，今年首季純利5.1億至5.5億元人民幣，按年增長約9.6至10.4倍，主要由於今年首季比去年首季有更正常的市場需求，而集團將於5月中公布首季業績。

大行予瑞聲科技投資評級及目標價﹕

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高盛發表研究報告指，瑞聲擴展手機鏡頭及攝像頭模組業務，在相機鏡頭板塊可以捕捉長期機會，將其評級由「沽售」上調至「買入」，12個月目標價由31元上調至58元，升幅達87.1%。高盛指，引入了長期估值（2024-27年），並更新了市盈率估值方法，假設瑞聲盈利在2025至2027年度回到行業水平的15%複合年增長率，並採用13倍的行業市盈率來計算， 從而得出新目標價。

該行將瑞聲2021至2023年度的淨收入預期分別上6%、25%、17%，主要是由於產能擴張計劃強於預期，手機鏡頭出貨量增加，以及新的相機模組業務帶動市場份額提升、攝像頭模組的平均售價（ASP）提升、更低的運營支出比率和稅率有所下跌。

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記者﹕郭秀慧

大行報告 純利 市盈率 行業 瑞聲科技（02018） 盈喜 板塊 買入 目標價 相機

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