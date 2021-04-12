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【過勞城市】全球工作生活平衡城市排名出爐 香港排第幾?

環球政經 16:01 2021/04/12

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普遍香港人一日除了吃飯睡覺，全日時間就是貢獻給工作，Work-life balance（工作生活平衡）彷彿是一個夢想。美國手機保安技術公司Kisi早前公布「Work-life balance城市排行榜」名單，出名生活壓力大的香港排名尾六，反之獲得全球過勞城市項目中第一位。

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報告顯示，「過勞人口比例」一項中香港排名第一，高達29.9%的人每周工時超過48小時，「最低休假日數」亦只有７天，是名單中與新加坡齊名休假日最少的城市。而每周工時及通勤時間方面，香港則排名第４，而最高時數的３個城市依次為：馬來西亞的吉隆坡、新加坡及泰國曼谷，分別為52小時、51.1小時及50.7小時。

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排行榜按照各城市的工作強度、社會保障、城市宜居性及新冠肺炎影響4大範疇作計算，涉及每周工時、過勞人口比例、社會包容性與容忍度、空氣質量及預計失業數字等19項因素，得出全球50個城市的Work-life balance指數，愈高分代表該城市的人愈能做到工作生活平衡。而最高分的３個城市為挪威的奧斯陸、芬蘭的赫爾辛基及丹麥的哥本哈根。

 

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責任編輯：陳楚琨

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