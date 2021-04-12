【大行點睇】料芯片短缺將拖累手機零件出貨量 野村仍籲買3隻手機設備股

野村發表行業報告指，舜宇光學（02382）3月份手機鏡頭及手機攝像模組出貨量略遜於預期。鑑於手機芯片短缺，4月份手機鏡頭出貨量或會下跌，該行維持對舜宇的「買入」評級，目標價193元。而丘鈦科技（01478）的4月份攝像模組出貨量未有調整，故維持「買入」評級，目標價19元。

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野村認為，三星、小米（01810）、Oppo、Vivo等Android客戶第二季都將鏡頭等非短缺零部件減少了10%至30%，主要因上遊芯片與下游零件供應不相稱而受影響。

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該行指，華為自去年起退出智能手機市場及分拆「榮耀」後，大部份智能手機稍製造商都積極預定零部件，以由華為及榮耀手中搶得市場份額，但仍未有對智能手機商的實際出貨量造成顯著影響。惟芯片短缺加劇，或會使下半年最終需求開始放緩，智能手機商或需下調全年發貨目標。該行維持小米「買入」評級，予目標價27元。

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