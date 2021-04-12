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【疫市營商】零售靠線上結合線下　把握後疫情機遇

商業 15:55 2021/04/12

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疫情下加速了線上結合線下（online-to-offline，又稱O2O）的銷售。

疫情改變了營商環境，愈來愈多線上活動和銷售。「國際採購匯｜網上展」正在舉行，並舉辦了三場時裝的線上研討會，解構疫情下時尚趨勢。

疫情下加速了線上結合線下（online-to-offline，又稱O2O）的銷售。電子配件品牌CASETiFY，逆市於香港開設五間實體店。其著重顧客的體驗，每間裝潢陳設不同。客人在店內試用手機殼後，可即時或其後在網上購物。疫情下推出應對市場需求的產品，如在去年推出紫外線手機消毒器，以及可重用棉口罩。

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CASETiFY業務發展高級副總裁Harvey Mok認為，疫情後線上結合線下的銷售仍會持續，並將能相輔相成。他指，香港人對逾400元買一個手機殼，是有些心理障礙，但只要去門店一試，會提高購買意欲。

網購平台ZALORA市場推廣及品牌合作經理何鎮宇表示，疫情期間大眾不能外出旅行，環球名牌尋找新銷售渠道。故過去一年平台，有大量品牌進駐。顧客的購買次數增加，由每年平均光顧3次增加至3.3次。而在去年第四季，香港區ZALORA銷售錄得六成增幅，預期2021年仍有增長。

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2022年春夏趨勢　4項因素是關鍵
Fashion Snoops亞太區銷售及市場代表廖志偉在「潮流趨勢前瞻：時裝與零售」研討會上，預測了2022年春夏四大趨勢，將與修補人心有關，並拆解了4大趨勢：

1. 必須（Essential）
全球多國封城，大眾經歷分離，渴望親密感、關係及安全感，潮流風格走向簡約。而在選擇上毋須多，但要夠好。

2. 滋養（Nourish）
顧客看重身體健康和心靈，需要更多以人為本的設計，顏色則要柔和，卻不會過分甜美。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

3. 自由（Liberate）
所有人盼望脫離疫情帶來的各種限制，品牌將帶動顧客投入社會及創作範疇。

4. 重生（Rebirth）
目前普遍因疫情而更關注環境，可持續發展及公平貿易都會成為品牌的重要元素。

責任編輯：馬意文

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