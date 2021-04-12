傳微軟或以160億美元　收購語音識別公司Nuance Communications

有傳Microsoft正為收購語音識別公司Nuance Communications進行積極談判。據《CNBC》報道，有知情人士透露，該交易最早或於周日落實，並在當地時間周一（12日）宣布。

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報道提及，Microsoft去年考慮收購短片分享社交平台TikTok在美國的業務，於上個月則完成以75億美元收購電子遊戲製造商Zenimax。Nuance藉銷售用於識別和記錄醫生拜訪、客戶服務電話和語音郵件中的語音的工具來獲得收入；其第四季度淨收入為700萬美元。

據指，現時雙方於去年12月首次接觸，Microsoft或願意以每股約56美元的價格收購Nuance，報道又指，若一旦落實，Nuance的股權價值便約為160億美元，也是繼Microsoft於2016年以270億美元的價格收購LinkedIn後，屬第二大收購案。Nuance成立於1992年，截至去年9月，公司擁有7,100名員工。此外，收購Nuance可能會擴大Microsoft在語音軟件方面的功能。

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責任編輯：黎淑雯

