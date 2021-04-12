【職場熱話】公司炒人不想賠錢 用推薦信作交換條件　網民：一定選擇拿錢走人

無論在疫情前還是疫情後，被公司炒魷魚並不是罕見的事。只要公司覺得你不再適任，他們就會決定炒人，只是大家都比較關心的是炒人後的應有賠償。近日有網民於網上討論區發文，指自己偷偷聽到主管被炒後的兩個賠償方案。

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不少網民都覺得這間公司未免太過黑心，這兩個方案無疑是在威脅主管。他們更稱發生什麼事都好，一定是選擇拿錢走人，直言：「炒人唔俾錢想得太美！」至於工作推薦信，他們指大不了就說舊公司是裁員，沒有提供推薦信，或者是和新公司說明是與舊公司人事不合，所以沒有推薦信。

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有人認真拆解難題，認為主管應該用電郵與公司溝通，所有對話紀錄都要白紙黑字、清清楚楚的留下紀錄。假若將來新公司奇怪為什麼工作推薦信有不好的評價，主管也可以拿出證據解釋。不服氣的話更可以拿着紀錄去勞工處投訴。





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責任編輯：張瑋婷