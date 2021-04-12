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3組買家搶1個單位　Yoho Town業主反價獲追入市　僅兩周中層價格貴過高層

股樓投資 17:03 2021/04/12

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市場購買力持續強勢，隨着二手樓盤逐漸被消化，業主叫價也趨強硬。最近市場錄得一宗反價成交，利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全表示，元朗Yoho Town 1期6座中層C室單位反價後以705萬元易手。

消息指，成交單位實用面積約411方呎，屬兩房間隔，外望向北街景。單位原叫價700萬元放售，吸引3組準買家洽商承接，業主隨即反價5萬元，最後由區內換樓客以705萬元完成交易，實用面積呎價約17,153元。黃永全續指，本月初同座同類型高層單位僅沽693萬元，僅兩周後中層單位已比高層更貴。

【延伸閱讀】【樓市現象】二手公屋成交「量額」齊升1倍 邊7個屋村最受歡迎?【下一頁

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據悉，原業主於2016年9月以468萬元購入上述單位，持貨約5年，帳面獲利約237萬元，物業升值約51%。

黃永全補充，Yoho Town本月至今累錄約8宗二手成交，平均實用面積成交呎價約16,829元，現時有約50個單位放售，最低入場價由650萬元起。物業搶手，業主提高價格亦獲追入市，出現中層比高層貴的現象，反映市場需求仍大，料短期內樓價仍有提升空間。

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撰文 : 謝昕蕎

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