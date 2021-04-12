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【李小加動向】李小加建議滴灌通　牛碼香港網頁面世、冀成場外金融交易市場

Hot Talk 15:10 2021/04/12

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李小加建議滴灌通概念，在港註冊滴灌通商標的牛碼香港網頁面世，冀成場外金融交易市場（資料圖片）

港交所  （00388）  前行政總裁李小加離職後，積極推動「滴灌通」計劃，期望透過數碼平台將資金引流至內地中小企業。早前有本地傳媒引述查冊資料，由東英金融前行政總裁張高波成立的牛碼香港，去年已註冊「滴灌通」商標、申請「NUMAEX」、「牛碼新市」兩個商標，最新公司網頁面世，擬成為場外金融交易市場，擬開發牛碼證等金融產品，並提供發行、上市、交易、清結算等市場服務。

李小加於離任港交所時早表明不會退休，而且「不會離開中環」，牛碼香港的網頁的地址剛好位於中環交易廣場，與港交所在同一座物業辦公。雖然李小加高調提倡「滴灌通」構思，據查冊資料，牛碼香港僅有張高波一名董事，而公司網頁也未有透露更多公司團隊成員資料，僅指「核心國際管理團隊均擁有非凡的金融從業資歷」。

李小加兩會提案也是以「滴灌通」為題，詳情可見【下一頁】

牛碼香港香港網頁未有太多產品資料，介紹公司擬成立「新資產類別」，令投資者直接參與分享中國中小企業的經營收入和個人增長單元（專業服務及科技創意人群）的權益。

「 New Markets」縮寫（NUMA）的諧音，簡稱「牛碼」’

公司提出「牛碼證」 及「收入分成碼」概念，牛碼證是經他們認證的投資單位，認證過程中牛碼對合作圈主進行投資碼投資需具備的收入監控能力、收入管控能力及投資定價能力進行驗證；收入分成碼則屬新資產標的，指投資者與中小企業或個人增長單元之間的收入分成合同，通過合同約定，投資者得以在未來事先約定的期限內參與分享相關中小企業或個人增長單元的約定營業收入或權益。

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編輯：麥德銘

港股 李小加 香港交易及結算所有限公司 人大政協兩會 交易廣場

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