【用戶資料任睇】Clubhouse否認130萬用戶外洩　點Check是否中招、如何減低資安風險？（附連結）

▲ Clubhouse用戶又可如何檢查個人資料是否已外洩？以及可以採取甚麼應對減低潛在資安威脅？

日前有外電消息指語音社交媒體平台Clubhouse遭黑客入侵，導致全球逾130萬用戶資料外洩，被放在黑客論壇上公開下載，香港私隱公署亦正跟進事件。雖然科技網站The Verge引述Clubhouse創辦人兼CEO Paul Davison回應，否認發生有關用戶資料外洩的情況。但與此同時，Clubhouse用戶又可如何檢查個人資料是否已遭外洩？以及可以採取甚麼應對減低潛在資安威脅？

若Clubhouse用戶擔心個人帳號與簡介資料是否已被公開外洩，建議可

外媒亦提出四項防範要點：

1/ 留意陌生人傳送的Clubhouse訊息與網址連結，不要輕易點擊

2/ 盡快更改個人的Clubhouse帳戶密碼

3/ 使用高強度的密碼設定與密碼管理器

4/ 啟用兩步驟驗證功能（Two-Factor Authentication ）

外電報道最新指，Clubhouse否認系統被入侵，並指未有資料外洩，而有關報道提到外洩的資料，是用戶在平台上的公開資料。

另據外媒CyberNews此前報道，遭外洩的Clubhouse用戶個人資料包括用戶身份、ID帳號、Twitter名稱、Instagram名稱、相片網址、追蹤者數目、用戶關注數目及創建帳號日期等；用戶的信用卡資料則並未傳出有遭洩漏的消息。惟用戶仍須提高警覺，防範惡意的網路釣魚攻擊或詐騙活動。

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責任編輯：張寶燕