  • 28°C
香港時間 : 2021412日 (一) 15:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【用戶資料任睇】傳Clubhouse 130萬用戶也出事　點Check是否中招、如何減低資安風險？（附連結）

科技 15:08 2021/04/12

分享：

Clubhouse用戶又可如何檢查個人資料是否已外洩？以及可以採取甚麼應對減低潛在資安威脅？

日前有外電消息指語音社交媒體平台Clubhouse遭黑客入侵，導致全球逾130萬用戶資料外洩，被放在黑客論壇上公開下載，香港私隱公署亦正跟進事件。雖然科技網站The Verge引述Clubhouse創辦人兼CEO Paul Davison回應，否認發生有關用戶資料外洩的情況。但與此同時，Clubhouse用戶又可如何檢查個人資料是否已遭外洩？以及可以採取甚麼應對減低潛在資安威脅？

若Clubhouse用戶擔心個人帳號與簡介資料是否已被公開外洩，建議可

  • 透過線上第三方檢查器【按此】，輸入使用的Email查閱

外媒亦提出四項防範要點：

  • 1/ 留意陌生人傳送的Clubhouse訊息與網址連結，不要輕易點擊
  • 2/ 盡快更改個人的Clubhouse帳戶密碼
  • 3/ 使用高強度的密碼設定與密碼管理器
  • 4/ 啟用兩步驟驗證功能（Two-Factor Authentication ）

據外媒CyberNews報道，遭外洩的Clubhouse用戶個人資料包括用戶身份、ID帳號、Twitter名稱、Instagram名稱、相片網址、追蹤者數目、用戶關注數目及創建帳號日期等；用戶的信用卡資料則並未傳出有遭洩漏的消息。惟用戶仍須提高警覺，防範惡意的網路釣魚攻擊或詐騙活動。

小心假冒PC版Clubhouse！暗藏勒索病毒、Facebook下架惡意程式廣告

【挑戰Clubhouse】Facebook正測試語音聊天程式Hotline　擬與Clubhouse競爭

責任編輯：張寶燕

相關文章

PC銷量大增逾5成　聯想續為市佔最高品牌
2021/04/11
PC銷量大增逾5成　聯想續為市佔最高品牌
Fujitsu夥趨勢科技展示5G網絡防護方案　將於日本實驗室進行試驗　
2021/04/09
Fujitsu夥趨勢科技展示5G網絡防護方案　將於日本實驗室進行試驗　
【網絡安全】LinkedIn爆發資訊安全危機　5億用戶資料外洩遭黑客放售
2021/04/09
【網絡安全】LinkedIn爆發資訊安全危機　5億用戶資料外洩遭黑客放售
【數碼轉型】本地數據保護意識漸高　備份融安全防護是趨勢
今日
【數碼轉型】本地數據保護意識漸高　備份融安全防護是趨勢
網絡保安 網絡熱話 社交平台 黑客 媒體 Twitter Instagram 信用卡

下一篇文章

【促美韓電動車發展】和解電池商業秘密糾紛　電池製造商向LG支付139億賠償金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 13】蘋果將如期發布iPhone 13　台積電計劃5月份量產A15芯片
【iPhone 13】蘋果將如期發布iPhone 13　台積電計劃5月份量產A15芯片
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
PC銷量大增逾5成　聯想續為市佔最高品牌
PC銷量大增逾5成　聯想續為市佔最高品牌
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【供應鏈缺貨荒】傳蘋果受全球零件短缺影響　或需推遲生產MacBook、iPad
【供應鏈缺貨荒】傳蘋果受全球零件短缺影響　或需推遲生產MacBook、iPad
Google Play音樂結束服務　如何將歌曲轉至YouTube Music？
Google Play音樂結束服務　如何將歌曲轉至YouTube Music？