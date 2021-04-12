【大行報告】滙豐分別大升兩隻鋼鐵股目標價六成及七成　料鋼鐵業終迎來需求超過供應時機

滙豐研究發表報告指，內地鋼鐵業已進入上升周期，基本面改善，並迎來政策利好，環保政策帶來的鋼鐵產出額外減省料進一步推高銷售均價及毛利率。該行上調馬鋼(00323)及鞍鋼(00347)H股投資評級，各由「持有」升至「買入」，馬鋼目標價由2.4元升至3.8元，鞍鋼目標價則由3.4元升至5.9元；最偏好鞍鋼H股。



報告指，過去曾指出去年內地鋼鐵需求創新高，惟由於供應充裕，毛利率仍低企。不過，由於內地製鋼城市「一哥」唐山新一輪削減產能，供需關係改善。該行料內地鋼鐵業終迎來需求超過供應的時機，鋼廠議價能力上升。在基建、汽車及其他製造業支持下，料今年內地鋼鐵需求續升3%。

滙豐研究上調馬鋼今明兩年每噸毛利預測分別56%及64%，上調今明兩年盈利預測分別158%及188%；另該行上調鞍鋼今明兩年每噸毛利預測分別64%及81%，上調今明兩年盈利預測分別193%及255%。報告解釋，偏好鞍鋼多於馬鋼，主因前者產品供應較少受到物業建築影響。該行補充，喜好內地鋼鐵業，受惠全球經濟復甦帶來的強勁需求，以及內地供應減少。

大行對馬鋼及鞍鋼評級及目標價：