  • 28°C
香港時間 : 2021412日 (一) 15:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】滙豐分別大升兩隻鋼鐵股目標價六成及七成　料鋼鐵業終迎來需求超過供應時機

股樓投資 14:59 2021/04/12

分享：

滙豐研究發表報告指，內地鋼鐵業已進入上升周期，基本面改善，並迎來政策利好，環保政策帶來的鋼鐵產出額外減省料進一步推高銷售均價及毛利率。該行上調馬鋼(00323)及鞍鋼(00347)H股投資評級，各由「持有」升至「買入」，馬鋼目標價由2.4元升至3.8元，鞍鋼目標價則由3.4元升至5.9元；最偏好鞍鋼H股。

報告指，過去曾指出去年內地鋼鐵需求創新高，惟由於供應充裕，毛利率仍低企。不過，由於內地製鋼城市「一哥」唐山新一輪削減產能，供需關係改善。該行料內地鋼鐵業終迎來需求超過供應的時機，鋼廠議價能力上升。在基建、汽車及其他製造業支持下，料今年內地鋼鐵需求續升3%。

滙豐研究上調馬鋼今明兩年每噸毛利預測分別56%及64%，上調今明兩年盈利預測分別158%及188%；另該行上調鞍鋼今明兩年每噸毛利預測分別64%及81%，上調今明兩年盈利預測分別193%及255%。報告解釋，偏好鞍鋼多於馬鋼，主因前者產品供應較少受到物業建築影響。該行補充，喜好內地鋼鐵業，受惠全球經濟復甦帶來的強勁需求，以及內地供應減少。

大行對馬鋼及鞍鋼評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

 

 

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】

 
國際視野精明理財盡在iMoney全新網站【imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#Like iMoney智富雜誌專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

鞍鋼股份（00347） 馬鞍山鋼鐵（00323） 港股

上一篇文章

【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法

下一篇文章

港島太平洋酒店 落實批量出租暫停營業 信和酒店半日跌不足1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【退休計劃】擁自住物業又沒有小朋友 想50歲退休應儲幾多錢？　網民：最重要有一份醫療保險
【退休計劃】擁自住物業又沒有小朋友 想50歲退休應儲幾多錢？　網民：最重要有一份醫療保險
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子