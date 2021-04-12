內地逾70間影視機構發表聯合聲明抵制影視侵權　快手全日跌3%、嗶哩嗶哩跌4%

▲ 快手今跌4%。

內地逾70間影視平台及影視公司上周五以保護影視版權為由，發佈聯合聲明，表示將對互聯網公眾賬號內未經授權的剪輯、裁切等行為發起法律維權行動。騰訊 （00700） 旗下騰訊視頻、阿里巴巴 （09988） 旗下優酷、愛奇藝（美﹕IQ）、芒果超媒（深﹕300413）旗下芒果TV為聯合聲明發起人之一。

受消息影響，快手 （01024） 今日跌3.2%，收報267.6元，成交額達9.7億。嗶哩嗶哩 （09626） 跌4.5%，收報812元，成交額達4.17億。

聲明內容指，近年短視頻自媒體領域蓬勃發展，由此引發的公眾賬號生產運營者侵權情況日益嚴重，引發不少盜版侵權問題及糾紛，嚴重侵犯影視作品權的私人合法權益、曲解影視作品原意，亦影響影視行業長遠發展及生態。聲明發起人呼籲短視頻平台和公眾賬號需提高版權意識，並表示期望社會各界積極舉報及刪除侵權內容。

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編輯﹕賴奕羚