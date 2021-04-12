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[第2季部署] 光大證券續看好港股今年表現 建議重點關注3大類股份 本月重點薦買11隻港股

股樓投資 22:14 2021/04/12

分享：

光大證券發表4月以《擾動將過  重回正軌》的港股策略報告，指出港股3月雖然因多個因素的發生而出現回調，然而相信港股便宜吸引資金配置，港股資產質量持續改善，以及優質公司來港上市的趨勢未變下，仍然維持看好全年港股市場的表現。該行亦相信，經濟及企業盈利的修復，都是支撐港股向好的基礎。光證並發表4月重點推薦港股組合，合共11隻上榜。

光證4月重點推薦港股一覽：

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【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股  詳情請看[下一頁]

光證認為在資產配置上，目前應考慮三大類股份。第一類是受惠疫情修復的低估值板塊，例如博彩、航空、石油石化和金融等；第二類是受益於美國財政刺激計劃，包括家電、機械、輕工業等；第三類則是便宜且具備優質資產的股份，例如互聯網和消費等，光證認為，此類股份不會因目前的股市波動，而出現改動。只要基本因素保持紮實，這類股份正好提供長期部署的良機。

【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 光大證券（06178） 港股

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