【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）

▲ 一文看清大行分析阿里巴巴脫險 摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少?

阿里巴巴 （09988） 逼商戶「二選一」案件罰單開出，市監局要求阿里巴巴繳付182.28億元人民幣罰款，為歷來最重反壟斷罰款。不過，券商普遍視事件可清除阿里巴巴不確定因素，令近月表現落後的阿里巴巴股價，轉為更著重基本因素，並認為阿里巴巴處罰未對財務、未來發展帶來重大不利，繼續予以買入評級。瑞信就指出，阿里巴巴案件可能只是內地監管反壟斷的首例，其他科網巨企都可能面對處分，但罰款規模料不及阿里巴巴。

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圖看近月螞蟻、阿里監管事件發展

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瑞信中資科網股選股次序：騰訊、阿里巴巴、拼多多、美團、京東

瑞信指出，罰款相當於該行預測阿里巴巴2022年財年的息稅攤銷前溢利的9%，並料16項整改措施不會對阿里巴巴帶來重大營運影響，預計內地今年重點調查反壟斷行為，行動不會因阿里巴巴案件而結束，但相信罰款金額難如阿里巴巴龐大，而且行業對經濟數碼化、就業、欠發達城市發展都有正面作用，從此角度和基本面出發，該行予科網股選股次序依次為騰訊 （00700） 、阿里巴巴、拼多多（美：PDD）、美團 （03690） 、京東 （09618） 。

阿里巴巴：未留意集團涉其他反壟斷調查 半日逾百億成交升7%，可見【下一頁】

摩通：阿里巴巴監管風險終於結束 騰訊美團高危

摩通同樣認為，困擾阿里巴巴多時的電商業務監管風險終於結束，並估計阿里巴巴短期股價將造好，即使估算結束「二選一」獨家合約將分別拖低阿里巴巴下財年商品交易總額、盈利2%和4%，但阿里巴巴目前估值相當於2022年核心電商業務市盈率10倍，完全未考慮金融科技業務。

摩通認為，阿里巴巴美股短線可重回285美元水平，折合港股為277元，相當於明年預測市盈率15倍，認為是更合理的估值。

該行續指，阿里巴巴事件反映內地會加強監管內地科網行業，尤其是具主導地位的平台經濟企業，認為騰訊、美團成為最易監管影響的公司。

內地市監局傳請人擴大反壟斷部門規模，可見【下一頁】

大摩：解除重大不穩因素 近月大幅跑輸

大摩認為阿里巴巴案件成為其他科企的參照，罰款金額相當於去年底阿里巴巴淨現金水平6%。大摩續指，阿里巴巴自去年11月以來累跌16%，較同業指數同期升2%，明顯跑輸，料罰單開出後，外界會重新關注阿里巴巴基本面，續予阿里巴巴美股目標價300美元。

阿里巴巴重罰182億人民幣 對阿里巴巴影響有多大？可見【下一頁】

富瑞：阿里巴巴新起點

富瑞就以「新起點」為題，認為阿里巴巴會繼續投資淘寶超市、淘寶特價版，加強在欠發達城市的滲透率，集團過去展示如何將虧蝕業務轉盈的能力，因而維持買入評級。

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編輯：麥德銘