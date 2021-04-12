被白人警暴力對待及歧視 美國非裔軍人索償100萬美元

美國警方過往曾發生執法手段過於暴力，甚至於過程中涉及種族歧視而被社會批評。去年底美國黑人軍人納扎里奧（Caron Nazario），在弗吉尼亞州油站被兩名白人警察舉槍命令下車，其後更有警察向他噴射胡椒噴霧，最終逼使納扎里奧就範。納扎里奧事後控告兩名涉事白人警察，執法時施以過份武力及種族歧視。

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去年12月初，身穿軍服的納扎里奧正駕駛其新買的SUV。期間遇上兩名白人警察截查，指其車輛尾部沒有掛上車牌，要求他立即下車。納扎里奧於油站停定後，高舉雙手示意沒有武器，並明言不想下車。但兩名警察未有聽從納扎里奧解釋，舉槍指向他並呼喝他需跟隨命令。

據涉事警察隨身鏡頭所見，另一名警察在未有警告情況下，向納扎里奧噴射胡椒噴霧，最終逼使納扎里奧就範及向他鎖上手扣。有警察更用帶有種族歧視含意的俚語，向他解釋將面臨指控，並威脅如果納扎里奧對外揭發事件，將會結束其軍人生涯。納扎里奧對此大感不解，詢問警員為何同為美國效勞的自己，會遭受如此待遇。

據悉因新車落地，交通部門未及為納扎里奧發出正式車牌，他於車輛後座貼上臨時車牌。據當日警方隨身鏡頭所見，亦清楚可見所張貼的臨時車牌，只是警員未有看見。

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納扎里奧於本月向該兩名警察Joe Gutierrez及Daniel Crocker作出投訴，並控告他們因種族歧視而選擇在執法期間施以過份武力，尋求最少100萬美元賠償， 以及要求聯邦法院根據憲法第四修正案，裁定涉事警察侵犯其個人權利。弗吉尼亞州當地民眾表示，Joe Gutierrez及Daniel Crocker仍在警隊工作。

事實上，去年弗吉尼亞州通過一系列限制警權法案，禁止警方執法過程施以致命武力，法案於上個月正式生效。

責任編輯：郭麗明