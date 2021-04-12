【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法

港府昨日公布，已甄選支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK該4個電子支付平台，向合資格市民分期發放5,000元電子消費券的計劃。香港人手至少一張八達通，購物、交通、飲食都用得著，不過八達通儲值額最多只有1,000元，若要累積使用有一定難度。翻查八達通網頁資料，其實有方法可以將儲值額增至3,000元，包括八達通App及實體卡。

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方法１：前往八達通服務站拍卡提升

八達通服務站地址一覽

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方法２：使用八達通App提升

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此外，於以下指定八達通商戶，包括大型超級市場及百貨公司消費時，每次付款限額亦可增至港幣3,000元：

▲ 截取自八達通網頁

不過，由2019年10月1日或之後發出的Smart Octopus ，及所有由2019年12月1日或之後發出的八達通產品，包括租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通及八達通流動電話卡等，其儲值限額均為港幣3,000元。換言之，使用新卡者不需擔心1,000元儲值額不夠用的問題。

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責任編輯：陳楚琨